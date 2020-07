Apple defiende su comisión del 30% en la App Store al estar en línea con las que cobran sus rivales

Apple prepara su defensa ante Bruselas y las autoridades antimonopolio de EE UU que investigan el poder que ejerce con su App Store sobre el mercado. La compañía ha contratado un estudio a los economistas independientes de The Analysis Group con el fin de encontrar pruebas que demuestren que las comisiones que cobra del 30% por todas las transacciones que se hacen en su tienda digital están justificadas y no son anticompetitivas. Y ha encontrado un argumento clave. Según el informe, que compara la App Store con otros 37 marketplaces, otras grandes tiendas digitales cobran comisiones más altas.

El trabajo de The Analysis Group concluye que la comisión del 30% de Apple, denunciada en Bruselas por Spotify y Rakuten, está en línea con la que cobran las tiendas de aplicaciones de sus rivales Microsoft, Google, Amazon y Samsung.

El informe señala que hay excepciones, como la tienda de videojuegos de Epic Games, que cobra una comisión del 12%, o las plataformas TaskRabbit y Upwork, que cobran un 5% y un 20%. Sin embargo, hay otras muchas que cobran más que Apple. Por ejemplo, la plataforma de audiolibros de Kobo (entre el 55% y el 68%), StubHub (37%) o Twitch (50%). El estudio también indica que las tiendas de aplicaciones chinas suelen cobrar el 50% o más, y que Nintendo, Sony y Microsoft se quedan con un 30% de las ventas.

Apple busca con estos datos combatir la percepción de que su tienda digital cobra tarifas demasiado abultadas para los desarrolladores de aplicaciones. Un colectivo que ha empezado a alzar la voz con más fuerza y que cada vez presiona más a la compañía de manzana.

Los autores del estudio también defienden las comisiones cobradas por Apple porque aseguran que este sistema reduce “las barreras de entrada para pequeños vendedores y desarrolladores al minimizar los pagos por adelantado”, según informa Cnet, que advierte que lo que no han analizado estos economistas contratados es si las tarifas cobradas ahogan la innovación o si son justas, cuestiones ambas que han sido planteadas por Spotify o Rakuten.

Alternativas de pago

Muchos desarrolladores también se quejan de que no pueden promover formas alternativas de pago dentro de sus productos (no pueden alertar a los usuarios, por ejemplo, sobre la opción de ofertas más baratas en sus propios sitios web) y de la arbitrariedad de Apple sobre qué aplicaciones aprueba o rechaza para su App Store, lo que podría afectar a la competencia. Por ejemplo, el pasado junio Apple se enfrentó a duras críticas cuando amenazó con eliminar de la App Store una aplicación de correo electrónico llamada Hey si no ofrecían una suscripción como parte de la aplicación móvil, algo que se ofrecía de forma externa. La situación se resolvió, después de que Hey añadiera una opción gratuita.

El estudio de The Analysis Group se ha hecho público días antes de que Tim Cook, consejero delegado de Apple, tenga que asistir a la audiencia convocada este próximo lunes en el Congreso de EEUU para evaluar la competencia en los mercados digitales. Un acto al que también deberán acudir los CEO de Facebook, Mark Zuckerberg; de Amazon, Jeff Bezos, y el de Alphabet (Google), Sundar Pichai.

El subcomité Antimonopolio del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE UU está investigando el dominio de las plataformas digitales que representan esos directivos, y la idoneidad de las leyes antimonopolio existentes y su aplicación”, según un comunicado de ese organismo.

Se desconoce qué discurso utilizará Cook en defensa de su compañía, pero parece seguro que tanto este estudio como otro hecho en junio por el mismo grupo, que aseguraba que los usuarios de iPhones y iPads gastaron a través de aplicaciones de la App Store 519.000 millones de dólares en todo el mundo en 2019, tendrán su espacio.