Maroto espera que "no sea necesario" cerrar la frontera con Francia ante la "mejora" de los rebrotes

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, espera que "no sea necesario" cerrar la frontera con Francia ante los rebrotes de coronavirus en Catalunya y ha destacado que los datos de contagios llevan "tres días mejorando".

"Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas más afectadas por los rebrotes lo están haciendo bien", ha remarcado la ministra durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Maroto ha insistido en que es "el momento de generar confianza" y que el hecho de que haya rebrotes no significa que no se pueda viajar. No obstante, ha asumido que este año no va haber un volumen de turistas similar al año pasado, aunque espera que se suficiente para que sostenga al sector y pueda ser relanzado en 2021.

En este sentido, la ministra ha remarcado que se trabaja en el entorno europeo en la apertura de fronteras para que se acometa "de manera gradual y ha destacado que "por primera vez" se ha puesto en la agenda europea el turismo como foco prioritario de las ayudas ante el impacto de la Covid-19.

Legislación laboral

Por otro lado, Maroto ha señalado que el acuerdo de recuperación y por el empleo suscrito con los agentes sociales es la "hoja de ruta" y el marco por el que se debe "transitar" para la actualización de la legislación laboral española. Ha remarcado que reforzar el diálogo social ha sido un "éxito" y que el acuerdo con los agentes sociales es el marco de trabajo por el que hay que "transitar".

Preguntada por si el acuerdo alcanzado en la UE dificultará la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, ha señalado que el pacto con sindicatos y empresarios es el marco y la hoja de ruta por donde hay que transitar.

Maroto ha señalado que hay que modernizar el mercado laboral y adaptarlo al siglo XXI, y ha puesto como ejemplo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo de flexibilidad que, a su juicio, ha llegado "para quedarse".

"Hay que tener esperanza" con Nissan

En cuanto a Nissan, ha recordado que el cierre de las fábricas catalanas de Nissan le costaría a la compañía automovilística más de 1.200 millones de euros, por lo que ha indicado que el Gobierno seguirá trabajando para encontrar una solución.

"Siempre hay que tener esperanza", ha subrayado Maroto este miércoles en los Desayunos Informativos de Europa Press, en los que ha reivindicado que el trabajo "en equipo" de todos los agentes implicados (Gobierno, Generalitat de Cataluña, Zona Franca y el comité de empresa) en la mesa de mediación ha conseguido salvar ya 500 puestos de trabajo en relación a todo el ajuste que Nissan iba a hacer.

Para la titular de Industria, Comercio y Turismo es "muy importante" la "unidad de acción" ya que, a su juicio, "está dando resultados", porque Nissan se da cuenta de los costes que supondría el cierre de sus plantas.

"Siempre es mejor darle paso a un nuevo inversor y tratar de evitar un ajuste que no sea traumático teniendo en cuenta el impacto directo e indirecto que esa planta tiene", ha añadido Reyes Maroto.