El SMI y los autónomos

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una forma de medir el estado de bienestar del ciudadano, ya que es el sueldo mínimo que se estipula a nivel laboral. El Gobierno es el encargado de fijar cuál es el Salario Mínimo Interprofesional cada año, así como las posibles variaciones que éste pueda sufrir en función del IPC, por ejemplo.

Desde Holded indican que aunque habitualmente el SMI esté más ligado a los trabajadores por cuenta ajena, el Salario Mínimo Interprofesional también está relacionado con los autónomos. Y lo está en el sentido en el que el incremento de la cotización mínima de los autónomos se calcula en función del SMI.

Por ejemplo, desde Holded indican que en el caso en que el Salario Mínimo Interprofesional subiera un 4%, la cotización mínima de los trabajadores autónomos también se vería incrementada en el mismo porcentaje.

Desligación del SMI de la cotización

No obstante, eso no siempre se cumple. Uno de los antecedentes en los que se comprueba que esto no siempre tiene por qué ser así Por ejemplo, en el año 2017 el Gobierno subió el SMI un 8% y la cotización de los autónomos no se movió. Además, ese mismo año en el mes de octubre se aprobó una ley que desvinculaba la relación entre el SMI y la cotización de los trabajadores por cuenta propia, de manera que ahora son los organismos representativos de los autónomos los que negocian con el Gobierno el incremento anual de la mencionada cuota.

El SMI en 2020

En 2020 el SMI si no se han excedido las 120 jornadas de trabajo, al salario mínimo de estos habrá que sumar la proporción pertinente de la retribución de domingos y festivos, además de las dos pagas extraordinarias, por lo que el sueldo no podrá ser inferior a 44,99 euros por día trabajado.

En el caso de los trabajadores del hogar, el salario mínimo se fija en unos 7,43 euros por hora trabajada.

Este año el salario mínimo interprofesional se fijó por decreto en 31,66 euros por día y 950 euros al mes.