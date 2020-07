Las telecos españolas quieren saber si habrá limitaciones a Huawei en 5G

Riesgos. En este sentido, este año, la Comisión Europea estableció una serie de parámetros para mitigar los riesgos de ciberseguridad en todas las redes 5G que se instalarán en el territorio de la UE. Según fuentes del sector, el objetivo de estos parámetros es la creación de un marco robusto de medidas que aseguren un alto nivel de ciberseguridad en todos los Estados Miembros de la Unión. Esta decisión requiere de previsibilidad regulatoria que incentive la inversión y la apuesta por proveedores que estén aceptados por la UE y por los reguladores de los estados miembros, así como por sus gobiernos.

Medidas. Entre las medidas aprobadas en enero está la limitación de las operaciones de los proveedores de alto riesgo, aquellos que provengan de un estado no miembro y que no cumpla con los criterios de seguridad.

Breton. En Europa la decisión no se ha tomado y no se ha regulado al respecto. Sólo Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y responsable de Industria y Telecomunicaciones de la CE, ha recomendado a las operadoras una diversificación de proveedores, que no es una regulación en regla para dar seguridad que incentive la inversión a largo plazo.

Empresas. Frente a Huawei, Europa cuenta con dos actores claves en el área de redes, Ericsson y Nokia, propietaria de la antigua Alcatel-Lucent.