Sanidad registra 241 nuevos contagios concentrados en Aragón y Cataluña

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves 241 casos diagnosticados el miércoles, "el 60% de ellos asintomáticos", según Fernando Simón, el director de la emergencia sanitaria. Son 16 menos que los diagnosticados el martes, cuando se alcanzó el máximo desde el 30 de mayo. De nuevo, los brotes se reflejan en las tablas de Sanidad, donde, según Simón, "son zonas donde el 70% de los casos que se diagnostican son asintomáticos". Aragón concentra la mayor parte de los contagios, 59, uno menos que hace 24 horas. Cataluña se sitúa detrás, con 52 casos, y Andalucía ha registrado 32 infectados.

También la Comunidad de Madrid, con 22 positivos, concentra parte del grueso del total de casos. Se trata de una tónica habitual, a pesar de que solo ha registrado oficialmente un pequeño brote que se encuentra ya bajo control, según la Consejería. Simón ha confirmado que Madrid ha detectado brotes familiares, que por su naturaleza no tienen que ser comunicados al Ministerio de Sanidad. "Madrid está detectando brotes familiares que no se tienen que notificar a nivel nacional, pero esto implica que no tenemos identificado el origen de un porcentaje de sus casos. Algunos son casos importados, otros secundarios dentro de una familia, pero en algunas de las familias no se tiene identificado el origen". Simón ha informado sobre la reunión que tuvo lugar este miércoles para dilucidar estas dudas. "Se está trabajando bien y veremos qué pasa en los próximos días y el impacto", ha añadido el doctor. En total, se han infectado con el coronavirus 253.056 personas.

Según Simón, los brotes de "especial interés" la semana pasada para Sanidad, que continúan activos y seguidos de cerca por el Gobierno, son los brotes de Aragón y algunos de Andalucía, como el foco del centro de la Cruz Roja en Málaga. "Esta semana nos interesan más los brotes de Lugo que, aunque tiene un gran número de casos, la mayoría son asintomáticos. Y los de Lleida, que tienen mucha relación con los de Aragón, son muy similares. Son los dos que estamos siguiendo con especial interés", ha valorado Simón.

En concreto, el brote de Lleida es uno de los más importantes, cuyo aumento de casos en los últimos días obliga a la Generalitat a mantener aislados a los cerca de 200.000 vecinos de la comarca del Segrià desde el sábado. Una decisión que Simón ha valorado positivamente, ya que en la región se ha localizado cierto grado de transmisión comunitaria. "El 70% de los casos del Segrià son asintomáticos, además hay un cierto grado de transmisión comunitaria porque el Segrià incluye la ciudad de Lleida y allí hay cierto grado".

Simón ha descartado que este brote esté "controlado", aunque los datos aportan indicios positivos. "Los resultados de las medidas que se han tomado se verán con los datos de hoy que daremos mañana o los que daremos mañana que valoraremos el sábado. Por los primeros que tenemos ahora, parece que la epidemia no sigue creciendo, pero hay que seguir estudiándolo y esperar hasta el sábado, aún no lo podemos garantizar", ha advertido el epidemiólogo.

En los últimos siete días, se han registrado 52 casos importados que se han registrado en los últimos siete días. "Alrededor del 50% de los casos que se han notificado con fecha de inicio de síntomas de hace una semana son controlados, porque conocemos su origen", ha añadido Simón. Según los datos de Sanidad, son 391 las personas que han iniciado síntomas hace siete días.

Los fallecidos continúan estables. Con fecha de defunción de hace una semana, han muerto diez personas. Cuatro de ellas las ha notificado Castilla y León. Desde que comenzó la pandemia en España, se han registrado 28.401 fallecidos en total.