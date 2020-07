Illa eleva a 73 los brotes activos en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado de que hay actualmente 73 brotes activos en España, aunque los que más le preocupan son los de la comarca del Segrià, en Lleida, y el de A Mariña, en Lugo. No obstante, ha afirmado que la aparición de brotes es "normal" dentro de la fase de la nueva normalidad.



"Las medidas que se han tomado son las adecuadas y van surtiendo efecto", ha explicado en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, donde además ha destacado que los rebrotes de coronavirus que han requerido de "una actuación contundente han sido los de Aragón, el de A Mariña y en la comarca del Segrià", unas medidas que han sido seguidas por el ministerio y ha calificado de "valientes". "Me consta que se han tomado las medidas necesarias y me consta que se han hecho esfuerzo para tener las capacidades asistenciales y de vigilancia necesarias", ha señalado el ministro, quien ha afirmado tajante que ante lo rebrotes es "clave" la detección precoz, y "la actuación contundente para atajarlos".



"Hay que mantener la guardia alta, hay que mantener el respeto al virus, hay que seguir insistiendo a la población que el virus está entre nosotros y que tenemos que aprender a convivir con él hasta que tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna", ha indicado.



Asimismo, ha asegurado de que "no hay ninguna previsión" de que el Gobierno vuelva a declarar el Estado de Alarma, principalmente porque se ha podido ver que "las CCAA tiene capacidades para decretar confinamientos quirúrgicos en zonas limitadas". No obstante, ha añadido, "si se diera el caso de una transmisión descontrolada y necesitáramos limitar de una forma muy drástica la movilidad, que es un derecho fundamental, en varias zonas de España, ya sabemos que hay un instrumento que ha sido eficaz".



Según los últimos datos del coronavirus en España, se han registrado en la última jornada 257 nuevos positivos de Covid-19, en comparación con los 124 notificados el martes, lo que sitúa en 252.513 las personas que se han infectado desde el inicio de la pandemia.



En cuanto al uso de mascarilla Illa ha subrayado que esta medida de protección ya es obligatorio en toda España desde la entrada en vigor del real decreto que rige la nueva normalidad en el Estado "cuando se garantice una distancia del metro y medio". "Si algunas comunidades autónomas quieren reforzar este mensaje y quieren especificar algunos casos más, no me parece mal", ha dicho en referencia a Cataluña y Ordizia (Guipúzcoa).