¿Te dura poco la batería del iPhone? Apple Music podría tener gran parte de culpa

Es inmensa la lista de apps que a lo largo de los últimos años han protagonizado incidentes como el que os traemos hoy, donde algunos usuarios de iPhone han reportado que sus dispositivos agotan rápidamente la batería sin explicación alguna y, lo que es peor, por culpa de una aplicación que en muchos casos ni han abierto nunca o, de haberlo hecho, ocurrió hace semanas.

La gran señalada de este problema es Apple Music, el equivalente a Spotify dentro del ecosistema iOS (y Android) y que, según informan algunos usuarios, es la culpable de que se coma la batería de sus terminales en un muy poco tiempo. Solo hay que echar un vistazo a las capturas de pantalla que están circulando por foros como Reddit, para comprobar cómo los de Cupertino tienen un problema de rendimiento y eficiencia energética en este punto.

Hasta el 95% de la batería

Como podéis ver por la captura que tenéis justo debajo, algunos usuarios con iPhone modernos o antiguos, actualizados a la versión 13.5.1, están agotando sus baterías por tener en segundo plano Apple Music. Algo que puede suceder tras haberla abierto y que, aunque no la utilicemos, sigue consumiendo pacientemente energía de la batería.

Consumo de energía de Apple Music.

Según muchos de los usuarios que han sufrido este problema, el consumo de batería se producía incluso sin escuchar música, simplemente porque se mantiene en segundo plano inactiva, lo que hace todavía más peligroso su uso si se confirma que estamos ante un problema general. De momento Apple no ha dicho nada sobre cuáles son las condiciones en las que se produce este error, para evitar reproducirlos en nuestro teléfono.

Hay testimonios realmente preocupantes, como el de Mojo06, que afirma que "acabo de comprar un nuevo iPhone 11 hace unos días, y mi batería está fallando muy rápido. Aún no he usado la aplicación Apple Music y dice que ha estado funcionando en segundo plano durante más de 18 horas y ha usado el 95% de mi batería".

¿Existe alguna solución? Si no tienes una suscripción activa al servicio musical, siempre puedes desinstalarla de manera permanente hasta que en un futuro te decidas a recuperarla. Si no quieres tomar una solución tan drástica (al menos de manera temporal hasta que lo arreglen) porque la usas a diario, puedes optar por probar varias cosas: desde desactivar la descarga automática de canciones, a evitar que se actualice en segundo plano e incluso impedirla que use los datos móviles cuando sales a la calle.