Apple TV será compatible con vídeos 4K a través de YouTube, ¿cuándo?

Le guste a Apple o no, YouTube es la plataforma de cabecera de cientos de millones de personas en todo el mundo para ver vídeos y entretenerse, por lo que no era muy comprensible que teniendo en el mercado un set top box (STB) como el Apple TV, este no fuera todavía compatible con resoluciones 4K. Hay que recordar que el modelo UHD está a la venta desde octubre de 2018.

Así que dos años después, los usuarios de este Apple TV van a tener, por fin, soporte para contenidos 4K en la plataforma de Google de tal forma que podrán elegir esa resolución cada vez que la conexión se lo permita. ¿Y cómo llegará? Pues a través de una actualización de tvOS a la versión 14 que, muy seguramente, tendremos lista para instalar en otoño.

Ese es precisamente el único dato que han aportado los de Cupertino, toda vez que no se sabe todavía si la crisis del coronavirus y los confinamientos marcados por muchos países tendrán un impacto importante en los lanzamientos que habitualmente realizan en septiembre. En ese mes, recordemos, no solo llegan los iPhone y Apple Watch de turno, sino que todos los sistemas operativos aprovechan para actualizarse con las novedades anunciadas en la WWDC de junio. De ahí que en el caso también de tvOS, esa fecha siga como indeterminada.

Novedades de tvOS 14 anunciadas

De todas formas, además de ese contenido 4K de YouTube que podremos ver en nuestros Apple TV más modernos, los de Tim Cook han mostrado algunos cambios importantes dentro del OS de la plataforma, como la nueva "Home" que será más colorida y con imágenes de fondo que, suponemos, vienen a inspirarse el los modo reposo de Chromecast, o los Fire TV Stick de Amazon.

Nueva 'Home' de tvOS para Apple TV.

Además de eso, por fin llegan al Apple TV los perfiles, para que los miembros de una misma familia puedan acceder a sus datos personales, no solo de la propia cuenta, sino de partidas guardadas en los juegos que ya disfrutan en sus iPhone e iPad, además de playlist de música, fotos y, por supuesto, la lista de contenidos ya visionados de películas o series.

Además de todo lo anterior, tvOS 14 permitirá la sincronización con mandos de control adaptativo de Microsoft (Xbox), así como la gestión y visionado en la tele de todas las cámaras que tengamos instaladas en casa compatibles con Homekit. Como veis, cambios importantes que los usuarios querrán probar cuanto antes. ¿No?