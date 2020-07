El 65% de los empresarios pide a la Administración reducir la presión fiscal

Parece claro, según las previsiones más optimistas de organismos como el Banco de España o el FMI, que la riqueza previa a la irrupción de la pandemia del coronavirus Covid-19 no se recuperará hasta ya entrado el año 2022. Lo mismo creen la mayoría de los grandes empresarios (en un 62% de los casos), que no esperan recuperar los niveles de facturación anteriores a la crisis sanitaria y económica hasta al menos el mismo año. De ese porcentaje, de hecho, el 20% fija la fecha de recuperación más allá de 2022. Por su parte, el 28% espera sobreponerse en los próximos 12 meses, y el 10% restante cree que de momento no se ha visto perjudicado. Así lo refleja el informe La empresa española ante el Covid-19, elaborado conjuntamente por KPMG y la CEOE, y presentado este domingo.

El documento refleja una cierta mejora de las opiniones de los empresarios sobre la marcha de la economía y, por tanto, de sus empresas. En el mes de junio, cuando se recogieron los datos que dan forma al documento, el 56% de los empresarios esperaba una caída de ventas para los próximos 12 meses, una cifra menor al 77% registrado en el mes de abril, cuando se llevó a cabo la última tanda del informe.

“Apreciamos ya un cambio de tendencia en las perspectivas de los empresarios, que mejoran sus expectativas de facturación, empleo e inversión. Los próximos meses se perciben como un periodo de transición, en el que las compañías pondrán el foco en la mejora de los procesos y la transformación digital con el fin de estimular la recuperación, que la mayoría de los directivos sitúa a partir de 2022”, explica el presidente de KPMG en España, Hilario Albarracín.

Sobre la estrategia a seguir en los próximos 12 meses, los empresarios revelan que se enfocarán en optimizar sus operaciones: el 60% sitúa la mejora de procesos como prioridad y el 59% asegura que llevará a cabo medidas de reestructuración operativa. La transformación digital también será un área primordial para la mayoría de los empresarios en el corto plazo ya que “consideran que la inversión en innovación y la digitalización serán clave para estimular la recuperación económica”, subraya el informe. Para ese fin, el de acelerar la recuperación, los empresarios piden a las Administraciones Públicas que disminuyan la presión fiscal (en un 65% de los casos) y mejoren la eficiencia del gasto público (56%).

Otro 65% aboga por incrementar la inversión en I+D, un 51% considera necesario reformar el sistema educativo y un 92% aboga, ya en el ámbito europeo, por avanzar en la armonización y comparabilidad de la información financiera y no financiera.

En relación a sus prioridades estratégicas para los próximos doce meses, los empresarios españoles destacan la mejora de los procesos (60%) y la transformación digital (57%), junto al lanzamiento de nuevos productos y servicios (45%).

Con todo, las expectativas de inversión también mejoran, ya que el número de directivos que considera que reducirá sus inversiones en 2020 pasa del 64% en el último sondeo al 45% de ahora. Sin embargo, son cautos respecto a la internacionalización de sus compañías: el 40% prevé mantener igual su presencia en otros países y un 11% anticipa que los reducirá. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, considera que la confianza es "fundamental" para el desarrollo de la actividad empresarial en España y destaca que son las empresas las que crean riqueza y empleo en el país y que necesitan de esa confianza para continuar manteniendo su actividad y ser capaces de salir de esta crisis.