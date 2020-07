Las Bolsas europeas no acortarán su horario porque sería "perjudicial para los mercados y los inversores"

Los horarios de las Bolsas europeas no cambiarán. Así lo ha explicado la Federación Europea de Bolsas (FESE), entre las que se encuentra BME, ya que considera que un acortamiento de la jornada de contratación europea podría constituir un paso en la dirección "equivocada y ser en general perjudicial para los mercados europeos y los inversores finales".

En una nota informativa sobre la duración de la sesión bursátil, FESE explica que la crisis del Covid-19 ha demostrado que los mercados regulados desempeñan un papel central en tiempos de incertidumbre (alta volatilidad y altos volúmenes negociados).

"Los mercados transparentes, equitativos y resistentes ofrecen en todo el mundo gestión de riesgos y liquidez con una elevada integridad y son de suma importancia. Desde el punto de vista de la liquidez, es importante subrayar que actualmente no hay problemas de liquidez en los mercados regulados europeos, especialmente al comienzo y al final de la jornada de contratación, que es lo que motivaría un cambio en el horario bursátil", añade el organismo que agrupa a las Bolsas europeas.

FESE recuerda que el volumen de liquidez presente en los mercados europeos en las primeras horas de negociación y durante la última parte de la tarde demuestra que actualmente la duración de la sesión de Bolsa "refleja las necesidades de los inversores".

En noviembre de 2019 la Association of Financial Markets in Europe (AFME) y la Investment Association (IA) hicieron un llamamiento a los mercados de valores europeos para llevar a cabo una revisión de la duración de la sesión bursátil en los mercados de toda Europa.

FESE considera que acortar el horario de contratación de los mercados de valores transparentes y no opacos favorecería aún más "un marco de falta de equidad, ya que los Internalizadores Sistemáticos (SI) o los mercados OTC, que ya realizan una gran parte de la operativa fuera del horario bursátil de las Bolsas, no estarían sujetos a tal cambio".

Loa defensores del cambio apuntaban a una mejora de las condiciones laborales de los empleados. Sin embargo, FESE explica que "dado que los SI y los mercados OTC ya operan fuera del horario de actual de contratación de las Bolsas y que sus puestos de contratación cuentan con personal para cubrir estos mercados y otras clases de activos, una reducción de la jornada bursátil europea no tendría ningún impacto en el bienestar de los empleados" y añade que serían necesarias otras medidas a nivel empresarial para facilitar un "mejor equilibrio" entre la vida laboral y personal (por ejemplo, trabajar por turnos, horarios de trabajo flexibles).

En sus razones para mantener el horario de la jornada bursátil en las Bolsas europeas está la interacción entre los mercados y la economía europea. "Debe tenerse en cuenta el enorme tamaño de los mercados y las economías afectadas, sin olvidar la relación simbiótica entre el horario bursátil y la economía real", agrega.

"Dado el desafío actual de recapitalizar nuestras economías debido a la crisis de Covid-19, contar con mercados europeos eficientes, competitivos y que muestren un buen funcionamiento es de suma importancia para garantizar que nuestras economías se recuperen de la crisis actual", explica.