La debacle del comercio minorista en junio

El comercio minorista ha perdido entre un 70 y un 80% de la facturación con respecto al mes de junio de 2019. Así lo reconoce un millar de pequeños comerciantes que ha participado en una encuesta realizada por la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) para conocer cómo ha cambiado la facturación de estos pequeños comercios con respecto al año anterior, así como sus perspectivas de futuro.

Un 31% no superará los 6.000 euros al mes

Los comerciantes han tenido que responder a cuestiones como el volumen de negocio mensual que generan. De hecho, un 31,57% de los encuestados no cree que vaya a superar los 6.000 euros al mes, a pesar de que el año pasado en junio la facturación media de su negocio se situó por encima de los 14.000 euros.

Por otro lado, un 40,42% de los comerciantes no cuenta con llegar tampoco a los 6.000 euros mensuales, por lo que afirman que el margen que les queda para tener un rendimiento positivo este año es pequeño.

La mayoría pide ayudas

Aparte de eso, desde UPTA también se les ha preguntado sobre las ayudas que han solicitado para hacer frente a esta situación. En este punto, un 21% señala que no ha solicitado ningún tipo de ayuda frente al 79% que sí lo ha hecho.

Los que sí han pedido ayudas han optado fundamentalmente, según la encuesta por el cese extraordinario de actividad, en un 40% de los casos; mientras que un 36,6% de los comerciantes se han inclinado por ayudas de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos y un 13,4 % solicitó créditos ICO.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ve con optimismo el mes de julio, sobre todo en las zonas turísticas, aunque considera que la situación no mejorará para aquellos comerciantes de regiones que no viven de la estacionalidad, que “seguirán sufriendo un descenso mayor en sus ventas”. No obstante sí que ha apuntado que la prórroga de la prestación de cese por actividad hasta final de septiembre supondrá un alivio para muchos de ellos.