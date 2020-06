Los grupos buscarán consensos para la reconstrucción en base a las premisas del PSOE y UP

Dos meses después de que el Gobierno llegara a un acuerdo con los partidos para constituir una comisión parlamentaria que fuese la base de la reconstrucción social y económica del país tras la crisis del coronavirus las formaciones debatieron finalmente este jueves sus conclusiones finales en los cuatro grupos de trabajo: Reactivación económica, Políticas Sociales, Sanidad y Unión Europea. En todos se decidió trabajar sobre la base de los borradores registrados por el PSOE y Unidas Podemos, gracias a sus propios votos. Sin embargo, el plan de reconstrucción será ampliamente enmendado por el resto de grupos, previsiblemente con las propuestas que presentaron y se quedaron fuera.

Con respecto al ámbito económico, todas las formaciones criticaron la falta de concreción del documento de PSOE y Unidas Podemos, sobre todo ERC, el PNV, Junts y Más País, que lamentaron que no hayan sido valientes al concretar medidas fiscales. De hecho, los socios de Gobierno dejaron de lado el impuesto a las grandes fortunas que venía reclamando la formación morada. El texto se limita a reflejar una apuesta por avanzar en la reforma del modelo tributario sobre la base de la justicia fiscal, para que aporten más los que más tienen. Aun así, el portavoz de En Comu Podem, Jaume Asens, subrayó ayer en el Congreso que no se va a renunciar a ese tributo aunque no aparezca ahí reflejado.

Por su parte, ERC consideró que el “PSOE blanquea a la derecha” con su plan general y defendió entre sus propuestas eliminar la regla de gasto, un impuesto del 3% para las grandes fortunas, reducir en un 40% el presupuesto del ministerio de Defensa en tres años o bajar el IVA cultural.

No solo el Ejecutivo suavizó su propuesta fiscal, el documento del PP no recoge rebajas fiscales concretas, un lema que ha venido adoptando desde el comienzo de la pandemia, y se limita a defender un sistema tributario “moderno, con capacidad recaudatoria y generador de crecimiento”, “estable” y que “transmita seguridad jurídica”, además de ser “capaz de actuar con carácter preventivo para alcanzar objetivos medioambientales de la UE”.

Sin embargo, el Grupo Popular mantiene su postura con respecto a las entidades financieras, considerando “improcedente” que se les pidan “esfuerzos adicionales” en forma de impuestos “o requerimientos que afecten a su rentabilidad”, lo que refleja que a pesar de la flexibilidad mostrada en sus conclusiones, seguirá siendo complicado llegar a pactos.

Ciudadanos reflejó en su borrador la necesidad de elevar la recaudación a través del impuesto de Sociedades, coincidiendo con el planteamiento de PSOE y Podemos. Las intenciones del Ejecutivo de establecer un tipo impositivo mínimo del 15% ya se conocían, pero ahora la formación naranja también aboga por una “revisión en profundidad, no solo de los tipos impositivos que resultan de aplicación, sino también del régimen de deducciones”. Además, Cs subrayó la importancia de elevar el gasto público para combatir la crisis.

En cambio, Vox no acudió a las reuniones, ya que consideran que el objetivo de la comisión es “exculpar” al Gobierno de su gestión de la pandemia.

Los partidos tienen hasta el lunes a las 15:00 horas para presentar enmiendas y volverán a reunirse el miércoles, 1 de julio, para debatirlas en cada grupo de trabajo. Las conclusiones que se aprueben se elevarán el viernes 3 de julio al plenario de la Comisión de Reconstrucción, para su debate y votación. De la comisión que preside el socialista, Patxi López, no saldrán unas conclusiones fusionadas, sino cuatro documentos, uno por cada grupo de trabajo, que se votarán en el Pleno del Congreso previsiblemente a mediados de julio, según recoge EP.