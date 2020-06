Garamendi afirma que la patronal está a la espera del documento con la última propuesta de ERTE

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que la patronal está a la espera del documento con la última propuesta del Gobierno para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de junio, ya que "en estas cosas cada coma es importante".

Así lo ha señalado en una entrevista a la cadena Cope recogida por Europa Press, donde ha afirmado que en estos momentos todavía se está negociando, y ha añadido que a él le hubiese gustado haber llegado a un acuerdo el día 15 de junio y no seguir "prácticamente negociando hasta el último día".

Según el presidente de la patronal, hay dos planteamientos diferentes, por un lado está el ver cómo se transita de los ERTE de fuerza mayor a los ERTEs por causas económicas parciales (ETOP), de tal manera que la empresa ya tenga a gente trabajando, pero que a la vez se proteja a los trabajadores.

"Los ERTE lo que protegen especialmente es a los trabajadores protegiendo a las empresas que son las que van a dar empleo", ha apostillado.

Desde su punto de vista, la fórmula que se ha logrado que se incorpore también valora que algunas empresas no pueden abrir todavía por causas administrativas.

Garamendi cree que se debe intentar que se vayan abriendo los máximos negocios posibles, porque los empresarios lo que quieren es trabajar. Por ello, cree que tiene mucha importancia la palabra desescalada, pero también hacerla adecuadamente.

"Todo el mundo quiere trabajar y poner sus negocios en marcha y la realidad es que desde lo público a veces se piensa en el 'off', pero sin pensar que el 'on' no es digital, sino que es analógico", ha apostillado.

A su juicio, es necesario ver cómo se transita en este espacio hasta septiembre para poder seguir trabajando también y ver qué hay de septiembre a diciembre. "Habrá que hacerlo de forma ordenada y responsable", ha añadido.

Por último, ha indicado que es importante de que las 3,5 millones de personas que estaban acogidas a ERTE ya se hayan reincorporado 1,1 millones, lo que indica que las empresas quieren trabajar, según el presidente de CEOE.