La UE podría vetar la entrada de estadounidenses por la evolución de la pandemia

La Unión Europea, que está abriendo las fronteras poco a poco para recuperar la normalidad tras la pandemia del Covid-19, podría vetar la entrada de los ciudadanos estadounidenses debido a la mala respuesta dada por el país para controlar el virus, según informa el New York Times, citando un borrador de la lista de naciones a cuyos habitantes Bruselas podría abrir sus fronteras. Este documento será negociado este miércoles, aunque podría no llegarse a un acuerdo. La Casa Blanca no se ha pronunciado, por ahora, al respecto.

Estados Unidos es el país del mundo con más casos positivos de coronavirus y fallecidos por la enfermedad y en este momento está registrando un repunte de los contagios. Todo ello le situaría en el mismo nivel que países como Brasil (el segundo por mayor número infectados y fallecidos en el mundo) y Rusia.

Según fuentes de Bruselas, la CE habría propuesto tres criterios para determinar si permiten la entrada de los ciudadanos de países que no pertenecen a la UE. Uno de estos principios sería la situación epideomiológica del país de procedencia. No obstante, los políticos europeos tendrán que fijar cuáles son los umbrales para establecer dicha prohibición. "No hay una lista de países, sino de criterios", explicó un diplomático de la UE a Reuters.

La tasa de contagios por cada 100.000 habitantes sería otro de los principios en los que podría basarse esta decisión. Asimimo, también se tendrán que tener en cuenta los factores que determinan la fiabilidad de dichos datos atendiendo a la capacidad que cada Estado tiene para hacer pruebas que detecten el Covid-19.

A principios de mes, la Comisión Europea recomendó que la región comenzara a abrir sus fronteras a países no pertenecientes al bloque comunitario desde julio y empleara tres criterios para decidir si daba vía libre a un Estado o no: estos tendrían que tener la pandemia controlada al menos al mismo nivel que la media de los países de la UE, contar con medidas de contención durante el viaje y estar dispuesto a permitir la entrada de ciudadanos procedentes de la UE.

Alemania dice que España intervendrá si crecen contagios al abrir el turismo

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha adelantado este martes que si se produjera una nueva ola contagios tras el reinicio del turismo, el Gobierno español baraja intervenir si se alcanzan más de 50 nuevas infecciones de coronavirus por 100.000 habitantes en una semana.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa tras reunirse en Valencia con su homóloga española, Arancha González Laya, para analizar asuntos comunes para ambos países una semana después del levantamiento en Europa de las recomendaciones de no viajar.

Preguntado por las medidas previstas entre España y Alemania en caso de que con el reinicio del turismo volviera a haber una nueva ola de infecciones, el ministro ha dicho que no suele contestar a preguntas sobre hipótesis.

No obstante, ha señalado que ha hablado con Gobierno español y éste le ha informado de cuáles son la capacidades en el sistema sanitario español, y han hablado también de "cuáles podrían ser los índices y umbrales a partir de los que habría que intervenir". Uno de estos índices, ha dicho, "son más de 50 nuevas infecciones en una semana por cada 100.00 habitantes".

Desde Moncloa, han señalado que la Unión Europea está estudiando la situación epidemiológica que deben tener terceros países para permitir los vuelos con destinos a la UE, y han indicado que se trata de un trabajo en marcha, no cerrado, en el que se busca tener criterios comunes.