Six prepara el relevo de Antonio Zoido como presidente de BME

En la Bolsa española soplan unos históricos vientos de cambio. No solo es que desde este mismo mes su dueño sea el operador suizo Six, sino también que estos cambios están a punto de afectar a una de las personas más relevantes del mercado español desde los años 90. Six prepara ya la sustitución del histórico presidente de BME, Antonio Zoido.

Las intenciones de los suizos estaban claras. Ya en el folleto de la opa Six anunció que, de resultar esta exitosa, se arrojaba el derecho a nombrar directamente a tres miembros de seis en el consejo de BME. Y uno de ellos debía ser el presidente que –pese a que desde hace más de un año carece de funciones ejecutivas– cuenta con un voto de calidad para inclinar a su favor las decisiones del consejo que queden en empate.

Esto ya apuntaba a que la opa sobre BME iba a implicar la jubilación de Zoido. Este había legado a Javier Hernani, consejero delegado, sus funciones ejecutivas en marzo de 2019. Con sus 76 años, había legado el poder de decisión en el día a día de la empresa y sus tareas se limitaban a la representación.

Zoido, nacido en Zafra (Badajoz), ha sido presidente de BME desde la creación del grupo, en 2002. Desde este cargo pilotó la salida a Bolsa del operador español, en 2006. Pero antes de eso ya había sido presidente de la Sociedad de Bolsas desde 1994 y del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, así como vicepresidente de MEFF (el mercado español de opciones y futuros) entre 1994 y 2001. A nivel internacional, ha presidido tanto la Federación Europea de Bolsas (FESE) como la Federación Mundial de Bolsas.

"Cuando se realice, se informará al mercado. Los objetivos de la operación son públicos. Actualmente nos centramos en la reconfiguración del consejo. Nos guiaremos por los compromisos ya asumidos por Six en el folleto", indica una portavoz del grupo suizo.

El desembarco de Six en BME ya ha comenzado. Una vez que ya es dueño y señor del 93% de las acciones de BME –y a la espera de decidir si la excluye de Bolsa si logra el 95% antes del 5 de septiembre–, ha nombrado a sus dos primeros representantes en el consejo de BME. Son Jos Dijsselhof, consejero delegado de Six, y Daniel Schmucki, director financiero del gestor de la Bolsa helvética. Ocupan, como consejeros dominicales, los dos puestos que han dejado Juan March y Santos Martínez-Conde, que representaban a Corporación Financiera Alba, hasta hace unos días primer accionista de BME. Le queda pendiente nombrar a su tercer representante, que será el que sustituirá a Zoido como presidente.

También quedan por nombrar los dos independientes. Por el momento, uno de los presentes hasta ahora, Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, ha dimitido. Six sí mantendrá en su puesto de consejero delegado a Javier Hernani, que será el único ejecutivo presente en el consejo. Y, según publicó ayer El Confidencial, integrará a Belén Romana, consejera del Santander, y David Jiménez-Blanco, actual consejero independiente y coordinador, en su propio consejo.