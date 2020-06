Los autónomos alertan sobre el cierre de 300.000 negocios este año y de la debilidad de la recuperación

La asociación de trabajadores autónomos ATA ha alertado hoy sobre la posibilidad de que unos 300.000 negocios echen el cierre en lo que queda de año y ha advertido sobre la debilidad de la incipiente recuperación de la economía por la falta de demanda interna y de consumo debido a que siete millones de trabajadores han visto mermados sus ingresos salariales.

Esta es la alerta lanzada hoy por el presidente de ATA, Lorenzo Amor, durante la presentación del III Barómetro sobre la situación de los autónomos, según el cual nueve de cada diez trabajadores del colectivo ya se ha reactivado pero solo el 12% de ellos dice que su actividad funciona al 100%. Por el contrario, siete de cada diez (el 72%) ha indicado que su actividad funciona como mucho al 50%. Además, aún hay un 10,4% de los autónomos que afirman no haber iniciado su actividad y de ellos, el 41,2% responde que no lo ha hecho porque a pesar de poder abrir, las condiciones que tiene para hacerlo no le compensan pues le suponen más pérdidas.

Según ha destacado Amor en muchas actividades, especialmente peluquerías, almacenes de fontanería o restaurantes, por ejemplo, las ventas se dispararon los primeros quince días de apertura de los negocios pero después se han estancado por completo.

En este escenario, el presidente de ATA ha reclamado la prolongación del cese de actividad para todos los autónomos más allá del 30 de junio. Y, de cara al verano, "no solo para algunos sectores porque esto sería un error que provocaría al cierre a muchos negocios". Según ha detallado, el colectivo está a la espera de que el Gobierno responda sobre esta solicitud. Además, el 81% de los consultados cree que esta ayuda sí debería seguir para algunos sectores después del verano.

Asimismo, uno de cada cuatro autónomos empleadores mantiene su plantilla sin Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), aunque más de la mitad sí ha realizado un. Es más, la mitad de los qué sí han hecho uno de estos ajustes temporales de empleo asegura que aún no ha podido reincorporar a ninguno de sus empleados a la actividad.

Ante esto, Amor, que es también vicepresidente de CEOE, ha exigido al Gobierno que prorrogue los ERTE hasta el 31 de diciembre, pero ha admitido que, si lo hace solo hasta el 30 de septiembre, como es la intención del Ejecutivo, que se haga de manera automática y con las actuales condiciones, sin rebajar las ayudas a las empresas. Dicho esto, la mitad de los autónomos prevé mantener su plantilla en los próximos meses y un tercio declara que la disminuirá.

En cuanto a los problemas de liquidez, este sondeo indica que uno de cada tres autónomos ha pedido financiación al ICO y se le ha concedido al 70%. Por ello, Amor ha reclamado también el aumento del paquete de 100.000 millones de euros en avales públicos.

En todo este escenario, las demandas más exigidas al Gobierno para los próximos meses, por este órden son: la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social y de impuestos; ayudas directas al alquiler de locales comerciales y ampliación de la prestación extraordinaria por cese de actividad.