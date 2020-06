La deuda anticrisis de Santander y BBVA remonta a niveles pre-Covid

Subidas. Los otros dos bancos cotizados fuera del Ibex, Unicaja y Liberbank, no cuentan con cocos, pero sí con deuda subordinada Tier 2, que computa en el segundo puesto después de la AT1. Cada uno tiene 300 millones. La de la entidad con sede en Málaga se ha disparado un 14% desde mínimos; la de la pilotada por Manuel Menéndez, un 9%. En todo caso, están lejos de los precios que alcanzaron antes del Covid-19. Los 350 millones en bonos subordinados de Abanca también han experimentado un rally, del 23%. Los títulos del mismo tipo de Banco de Crédito Cooperativo, cabecera de Grupo Cooperativo Cajamar, lanzados en 2017, han subido un 10%. Ibercaja Banco, que sí llegó a emitir deuda AT1, aunque no convertible porque no cotiza en Bolsa, también ha sacado partido de la avidez de los inversores por la rentabilidad. El precio en el mercado secundario de los 350 millones emitidos en 2018 sube un 18%. Kutxabank, por su parte, no tiene ni deuda AT1 ni bonos subordinados.