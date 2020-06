Los directorios internacionales tales como Chambers and Partners y The Legal 500 se han convertido en una parte más que significativa del trabajo de marketing para los bufetes. Coordinar la selección de casos, referidos, revisiones y hasta traducciones conlleva muchas horas de trabajo no facturables para los abogados y sus equipos de apoyo. A su vez, según un reporte realizado por una agencia independiente en 2018, aquellos bufetes que logran un lugar en los rankings obtienen un aumento del 20% en la conversión tras presentar una propuesta y mejoras en la reputación de la firma.

El retorno potencial hace que, año tras año, las firmas sigan invirtiendo gran cantidad de recursos en este sector. Tras meses de dedicación, no obtener un reconocimiento o mención puede generar gran frustración. Por ello, es importante identificar los errores más comunes que cometen las firmas al presentar sus submissions ante los diferentes directorios.

¿Cómo mejorar la posición del despacho en los directorios internacionales de renombre? Estas recomendaciones servirán para que las firmas no se conviertan en una víctima más.

1. Casos de estudio. Algunos bufetes piensan que es suficiente con realizar una selección de casos una vez y luego repetir estos work high­lights año tras año. Nuestra experiencia personal trabajando en compañías como Chambers revela que esto es un error, ya que los directorios buscan evidencia de nuevo trabajo a lo largo de los años, demostrando que el departamento se mantiene vigente y activo. Además, los casos presentados deben ser relevantes para el área de práctica que están postulando.

2. Referidos. La presentación del listado de referidos es clave. En numerosas ocasiones se presentan clientes del bufete con los que no han tenido contacto alguno en los últimos doce meses. Esto da una mala impresión a los directorios, ya que puede traducirse en que el departamento no tiene clientes relevantes recientes que puedan dar buenas referencias de los abogados que allí trabajan.

3. Presentación a tiempo. La presentación de las submissions editoriales y del listado de referidos deben presentarse en la fecha límite o, a ser posible, antes de la misma. Los equipos investigadores de los directorios trabajan con estrictos plazos y solo cuentan con algunas semanas para analizar los cientos de documentos que reciben. Presentarlos más tarde de esta fecha puede potencialmente implicar que los clientes no sean contactados y la decisión de un posible ranking se base únicamente en los comentarios de los colegas.

4. Perseverancia. Hay despachos que realizan un extensivo trabajo de recopilación de casos, información sobre el equipo, presentan un buen listado de clientes y, después, no entran en el ranking. Esto provoca que se desanimen y no se postulen durante un par de años o, directamente, se den por vencidos. Esto no es recomendable. Este trabajo debe realizarse cada año y prepararse con anticipación a cada fecha límite. Los directorios recopilan información histórica y es posible que el primer año no haya datos suficientes para obtener un reconocimiento, pero al siguiente sí.

5. Traducciones. Estos documentos deben ser presentados en un inglés profesional. Para ello no basta con una traducción de sistema automático: los términos jurídicos pueden ser muy diferentes en inglés y español. Debe tenerse en cuenta que quienes analizan los documentos no siempre tienen experiencia legal, por lo que se recomienda usar un inglés lo más directo posible, utilizando ayuda profesional especializada y teniendo en cuenta las sutilezas del lenguaje.

Evitar estos errores será un gran paso para mejorar el posicionamiento en los directorios, cuestión que tantos dolores de cabeza causa en firmas de todos los tamaños y especialidades.

María Sol Rubio es responsable de directorios internacionales de Gericó Associates.