We Ou: “Xiaomi ha invertido en 12 empresas chinas para ser más independiente de la tecnología de EE UU”

Xiaomi ya puede presumir de haber logrado una gran proeza: ser la marca de móviles más vendida en España en el primer trimestre del año, superando a Samsung y Huawei. Algo que ha logrado apenas dos años y medio después de entrar en el país. Mucho antes de la fecha que su fundador, Lei Jun, se había marcado para este hito que quería alcanzar en dos o tres años más. El responsable de la empresa china para Europa Occidental, We Ou, cuenta cuáles han sido las claves de este éxito y los planes futuros de la compañía.

¿Cómo han logrado ser número uno en ventas en España en tan poco tiempo?

Alcanzar esa posición ha sido un orgullo, porque España es un mercado prioritario para nosotros, además de ser muy importante desde el punto de vista emocional. Fue el primer país de Europa occidental en el que desembarcamos y desde el que dimos el salto a otros mercados como Francia, Italia o Alemania. Desde que llegamos, en noviembre de 2017, los resultados han sido muy buenos en smartphones, wearables y patinetes eléctricos. Y esa ha sido una de las claves del éxito: ofrecer un amplio portfolio de dispositivos innovadores y a precios justos, para que cualquier persona pueda disfrutar de la mejor tecnología. También han sido claves los mecanismos que establecemos para escuchar a nuestra comunidad, nuestros Mi Fans, para renovar constantemente el catálogo según lo que ellos nos demandan, y nuestro modelo de negocio único, que denominamos triatlón, donde incluimos no solo la fabricación y comercialización de hardware, sino también su distribución y los servicios de internet.

¿Qué peso ha tenido el boicot de EE UU a Huawei para lograr Xiaomi ese liderazgo?

Es una situación que hemos seguido con atención desde el primer momento y que lamentamos. En Xiaomi creemos que la competencia es necesaria; los competidores debemos aprender unos de otros, mejorar juntos y lograr traer al mercado las tecnologías más innovadoras para que las disfrute el consumidor. Esta es la forma en que entendemos el espíritu de la competencia en Xiaomi. Aprovechar y capitalizar una situación difícil de cualquier competidor, aunque esto signifique una buena oportunidad para nosotros, estaría fuera de lugar. Nuestro objetivo es enfocarnos en nuestra misión a largo plazo, independientemente de cualquier tensión de este tipo.

¿Tienen miedo a que la guerra comercial entre EE UU y China acabe afectando a Xiaomi y al resto de fabricantes chinos?

Evaluamos la situación, pero a día de hoy no hay ningún efecto de contagio que esté afectando a Xiaomi. De hecho, nuestra colaboración con gigantes tecnológicos de EE UU como Qualcomm y Google siguen activas y avanzando. Somos una empresa que cotiza en bolsa y tenemos la responsabilidad de ser totalmente transparentes con nuestros inversores, especialmente en lo que respecta a estos asuntos.

¿Y qué harían si mañana Trump dijera que todos los fabricantes chinos tienen prohibido el acceso a hardware y software americano? ¿Tienen un plan B preparado?

Todos los fabricantes de smartphones tienen su propia agenda para diversificar sus proveedores de las tecnologías clave, En nuestro caso también. Hemos invertido en 12 empresas chinas para formar relaciones con proveedores de los principales componentes. Esto nos permite construir un ecosistema en la cadena de suministro igual de fuerte que el que nos ha permitido construir nuestro negocio.

Pese al liderazgo de Xiaomi en España, el Covid ha afectado a las ventas de smartphone en todo el mundo. Según IDC, caerán un 11,9% este año. ¿Qué impacto prevén en su compañía?

A finales del primer trimestre, según disminuía la pandemia en China, las ventas de nuestros principales productos comenzaron a tener una sólida recuperación. Hemos trabajado proactivamente con nuestros socios de la cadena de suministro para ayudarles a aumentar las capacidades de producción, y como consecuencia de ello nuestra producción en China se ha reanudado en gran medida y la demanda de smartphones se está recuperando rápidamente. Durante la pandemia ha sido necesario actuar con prontitud y de manera adecuada, y creo que la flexibilidad, resistencia y competitividad de nuestro modelo de negocio han sido claves en esa recuperación. Nuestro amplio alcance global nos ha permitido elaborar rápidamente estrategias y desplegar recursos en diferentes mercados en respuesta al Covid. Aún así, esperamos que las medidas de confinamiento adoptadas en los mercados donde operamos fuera de China tengan efecto en nuestro negocio en el segundo trimestre. Pero le diré que a partir de la tercera semana de mayo el número de activaciones semanales de smartphones en Europa ha vuelto a más del 90% del nivel promedio de enero. Esperamos que la vida vuelva a la normalidad y que nuestra estrategia nos permita crecer en todos los mercados.

¿Tiene Xiaomi perspectivas de liderar el mercado europeo, donde Samsung y Huawei aún están por delante en ventas?

España y Europa Occidental son mercados prioritarios en nuestra estrategia. Son nuestro principal foco de expansión este año: queremos consolidar nuestra posición en España y seguir subiendo posiciones en otros países. Durante el primer trimestre, experimentamos un notable crecimiento en los principales mercados. Según Canalys, nuestros envíos de smartphones en Europa crecieron un 58,3% interanual (un 79,3% en Europa Occidental), lo que supone una cuota de mercado del 14,3% y nos sitúa entre los cuatro primeros. En Italia ya somos terceros y cuartos en Alemania.

¿Con qué cuota prevén cerrar el año en España? ¿Cree que Samsung va a seguir desaprovechando el bajón de Huawei?

No me atrevo a avanzar una cifra, pero España como ya he dicho es un mercado prioritario y es el mercado europeo en el que estimamos obtener los mejores resultados. El foco es seguir consolidando nuestro modelo de negocio y continuar dando a conocer Xiaomi al consumidor español, para lo que, entre otras cosas, ampliaremos nuestra presencia en el canal de distribución, no solo con la apertura de más tiendas Mi Stores (de las que ya tenemos 51 en toda España), sino reforzando aún más nuestros acuerdos de colaboración con los principales canales de venta de tecnología, tanto online como offline. Xiaomi quiere actuar cada vez más como una empresa local para a largo plazo contribuir en el mercado de la misma manera que lo hacen las empresas españolas.

¿Van a seguir abriendo, pese a la pandemia, tiendas en España?

Antes de la declaración del estado de alarma en Europa ya contábamos con más de 110 Mi Stores, 50 en España en 25 provincias. Debido al Covid, tuvimos que cerrarlas y reforzar el canal online. Afortunadamente ya se están reabriendo, en función de la fase de desescalada de cada provincia. En España ya hemos reabierto 36. Y hace dos semanas inauguramos la Mi Store número 51, la primera de las Islas Canarias.

Sorprende que Xiaomi, una marca que se asocia a móviles con buenos precios, haya lanzado smartphones de más de 1.000 euros, mientras Apple saca un iPhone por 350 euros. ¿Qué está pasando en el mercado?

En Xiaomi mantenemos una búsqueda inquebrantable de avances en la innovación, la calidad, el diseño, la experiencia de usuario y la eficiencia de los dispositivos. Esto implica que buscamos siempre las mejores especificaciones en cada rango de precio, una estrategia que creemos puede resultar atractiva al usuario. Con respecto al precio de nuestra serie flagship, la Mi 10, seguimos dando una gran relación calidad-precio. Configuraciones muy premium a un precio muy competitivo.

¿En qué medida su segunda marca, POCO, puede ayudar a consolidar su liderazgo en España y acercarse en Europa a las cotas de Samsung?

POCO, como marca independiente de Xiaomi, está enfocada en ofrecer dispositivos creados para entusiastas de la tecnología, priorizando el rendimiento y, al mismo tiempo, escapando de los precios de referencia en los smartphones de su gama, mientras Xiaomi se centra en el mercado de gama media-alta y su público abarca una audiencia más general. Así cubrimos dos segmentos diferenciados y podemos satisfacer distintas demandas. Sin duda, POCO ganará cada vez más terreno en España y Europa con sus próximos lanzamientos. El objetivo a largo plazo es que tenga un equipo independiente que dirija la marca.

¿Cuándo serán todos los móviles de Xiaomi 5G? ¿Piensa que el mercado español está preparado para el 5G cuando solo hay una red, y muy poca, desplegada (Vodafone)?

La generalización de los dispositivos 5G depende de los planes de despliegue de los operadores. Desde Xiaomi hemos desarrollado ya asociaciones estratégicas de 5G con operadores clave en todo el mundo; en Europa con 3, Sunrise, TIM o Vodafone, entre otros. Promoveremos claramente los móviles 5G y lanzaremos más de 10 en 2020. Un ejemplo es el Mi 10, que ha sido uno de los primeros buques insignia con Snapdragon 865, o el Mi 10 Lite 5G, que pretende democratizar el acceso a dispositivos con esta tecnología. Además, hemos invertido 6.240 millones de euros para el desarrollo de productos innovadores basados en nuestra estrategia que suma 5G, inteligencia artificial e internet de las cosas (5G + AIoT). La tasa de penetración de los smartphones 5G de Xiaomi en China fue del 25,9% en el primer trimestre, superando la media del sector. Esto refleja nuestra posición de liderazgo en la industria del 5G y esperamos que pronto podamos ver cifras como estas en los demás mercados.

Ya se ven móviles de marcas como Apple, Samsung y Huawei a precios por encima de los 1.500 euros ¿Está dispuesta Xiaomi a competir en ese terreno?

El precio medio de venta de nuestros smartphones ha subido un 7,2% de manera interanual en el primer trimestre, gracias al tirón de los modelos de gama alta. Xiaomi seguirá fiel a su lema de productos increíbles a precios honestos, pero competiremos en todos los terrenos donde nuestro consumidor esté presente y manifieste interés. Es importante recordar que nuestro compromiso es que nuestro negocio del hardware tenga un margen de beneficio neto general (después de impuestos) que no exceda el 5% anual. Si el margen cruza ese porcentaje encontraremos la manera de devolver el exceso sobre el 5% a nuestros usuarios. La eficiencia de los precios está en el centro de la competencia comercial y ese límite es una prueba de nuestra alta eficiencia en este sentido.

¿Por qué no cambia el factor de forma de los smartphone? Todos son iguales, con más o menos pantalla, cámara, batería. ¿Para cuándo diseños innovadores que diferencien unas marcas de otras? ¿Será posible?

No sentimos que haya un estancamiento en este sentido. Nuestro dispositivo Mi Mix Alpha, por ejemplo, rompe con los patrones del formato de smartphone habitual, mostrando una pantalla envolvente, sin marco lateral y con muchos más sensores de lo habitual, que da una sensación futurista al tacto. Este smartphone sigue el legado de nuestra línea de teléfonos inteligentes más innovadoras, en la que aplicamos novedades como la pantalla deslizable o la trasera de cerámica y que han servido para crear verdadera tendencia, como lo fue la de la pantalla completa. Yo creo que irán llegando al mercado de forma natural nuevos formatos que hagan evolucionar la estética de los dispositivos.

¿Va a lanzar Xiaomi próximamente en Europa un smartphone de concha como han hecho Motorola o Samsung?

No puedo avanzarle lanzamientos. Pero sí decirle que lanzaremos los productos que nuestros fans demanden.Confiamos en la opinión de esta comunidad fiel a la marca, que contribuye activamente a la retroalimentación de ideas en lo que respecta a características y en el propio desarrollo de productos.

¿Cuánto de importante es el ecosistema de productos Xiaomi para el mercado europeo? ¿Y qué porcentaje de ventas en España viene de productos que no son smartphone?

Xiaomi es mucho más que smartphone. Tenemos un amplio ecosistema de dispositivos conectados (IoT) y productos lifestyle. A lo que se suma la nueva era de la conectividad que viene de la mano del 5G y de la inteligencia artificial. Estas dos tecnologías sirven de especial impulso para la conectividad, la movilidad y otras industrias como el 8K o la realidad virtual. Traer al consumidor europeo todo este portfolio de productos y servicios es clave. No puedo facilitar datos a nivel local, pero nuestros ingresos totales del segmento de productos de vida y entretenimiento fueron de 1.645 millones de euros en el primer trimestre (7,8% de incremento anual). El número de dispositivos de IoT conectados (excluyendo smartphones y portátiles) en nuestra plataforma creció a 252 millones de unidades, un 42,6% más anual. Además, según Canalys e iResearch, fuimos líderes mundiales en 2019 en pulseras de actividad, en envíos de scooters electrónicos, y terceros en auriculares inalámbricos.

¿Cuál es el objetivo de vender Smart TVs en un mercado como el español, copado por Samsung y LG que venden cerca del 80% del total?

En Xiaomi trabajamos para consolidar nuestra estrategia dual (5G + AIoT). Y, para ello, es necesario seguir ampliando no sólo nuestro catálogo de smartphones, sino también nuestra gama de productos de ecosistema, que nos ayudan a seguir impulsando un hogar conectado. Y para Xiaomi, en el centro de este hogar inteligente están las Smart TV como un pilar clave, pues con estos dispositivos no sólo buscamos ofrecer una experiencia multimedia amigable e inteligente a los usuarios, sino facilitarles un centro de control de los hogares inteligentes.

¿Va Xiaomi a apostar con fuerza por este mercado, o es sólo para completar su gama de productos para el hogar?

Sin duda. Las Smart TV son una línea de producto estratégica. No en vano, en ciertos mercados, como China, mantenemos una posición de liderazgo. A pesar de la pandemia, en China continuamos en primera posición por volumen de envíos de televisores en el primer trimestre. Un logro que se extiende ya a cinco trimestres consecutivos. Y a nivel mundial seguimos en el top 5. Desde que entramos en este mercado a nivel internacional en 2012, el objetivo es igual que en los móviles, desarrollar la mejor Smart TV al precio más asequible.

¿Va a fabricar Xiaomi Smart TVs 8K?

Ya contamos con televisores inteligentes compatibles con 8K, como Mi Full Screen TV Pro, aunque no tengan un panel 8K. Hablamos de un producto que para nosotros supone, como hemos comentado, una línea estratégica en el mercado. Esto, sumado a la continua vocación de Xiaomi por seguir innovando e incorporando las más avanzadas prestaciones a nuestros productos, es un claro indicativo de lo que podemos esperar en lo referente al negocio de las Smart TV en el futuro.