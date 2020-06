Portugal, el vecino donde el PIB y la Bolsa sufren menos

La condición de vecinos no ha hecho ni mucho menos que el coronavirus se haya propagado con igual intensidad en Portugal que en España. Considerando el efecto de tener una población muy inferior a la española, el país luso presenta un número muy inferior de fallecimientos y de contagiados. El grado de confinamiento y la parálisis de la economía portuguesa también ha sido menos arrollador que en España lo que arroja, dentro de la situación de crisis generalizada, unas cifras macroeconómicas algo menos desoladoras para Portugal. Además, un mercado bursátil menos dominado por la banca y otros valores cíclicos que el español también ha dado cierta ventaja comparativa a la Bolsa lisboeta frente a la madrileña.

En definitiva, Portugal ofrece unos indicadores económicos y bursátiles que han llegado a ser en las últimas semanas un resquicio de oportunidad para los inversores, aunque el mercado no haya adoptado una visión necesariamente más negativa hacia España que hacia su vecino del oeste.

El número de contagios en Portugal no llega a los 34.000, frente a los 240.600 en España, mientras que los fallecimientos en nuestro país han superado los 27.100, frente a los 1.455 del país vecino, donde aun así las cifras no difieren demasiado respecto a comunidades autónomas españolas a las que el coronavirus llegó más tarde. Portugal contó con cierto margen temporal para prepararse, a la vista de cómo avanzaba la pandemia en Italia y España y según explican sus autoridades, antes de que se produjera el primer fallecido, el país estaba confinado, aunque no con la intensidad de España, y con las escuelas cerradas.

“A nivel sanitario, el escenario en Portugal es algo más positivo. España tiene cuatro veces y media la población de Portugal y ha tenido aproximadamente siete veces su número de infectados”, explica Pilar Pastor, gestora del FondMapfre Bolsa Iberia. La experta añade que la exposición del fondo a compañías lusas “nos ha permitido generar alfa en este entorno tan complicado para la Bolsa española”. Es la valoración que también hacen en Caja Ingenieros Gestión, donde su fondo Iberian Equity atenúa las pérdidas anuales a menos del 16%, gracias en parte a la exposición a Portugal.

El PSI 20, principal índice bursátil portugués, cae en el año el 11,4%, un menor descenso que el Ibex (-17%). La brecha entre ambos se ha reducido esta semana pero se justifica en la propia composición de los índices. “La elevada ponderación del sector bancario y de compañías ligadas al sector ocio-turismo penaliza al Ibex”, explican desde Mapfre. “Los sectores de actividad más afectados son los mismos en España y Portugal, aunque en Portugal el turismo venía creciendo a mayor ritmo. No percibimos una visión más negativa de los inversores hacia España que hacia Portugal”, defiende Rui da Mota, analista de AFI, que prevé una caída del PIB luso este año de al menos el 7,7%.

Las previsiones económicas sí son en todo caso ligeramente más favorables para Portugal. Standard & Poor’s, que califica a la deuda soberana portuguesa un escalón por debajo de la española, prevé una contracción económica para Portugal del 7,7% este año, para crecer en 2021 al 4,2%, y un déficit público en el 5% del PIB. La Comisión Europea augura una caída del PIB portugués del 6,8% este año frente al 9,4% en España.

Empate en la rentabilidad de la deuda

El rendimiento del bono a 10 años español cotiza a la par que el portugués a pesar de que la deuda soberana española tenga mejor rating. En concreto, un A frente al BBB de Portugal por parte de S&P, que en abril rebajó la perspectiva de la deuda portuguesa de positiva a estable. Esta anomalía tiene mucho que ver con la reducida cantidad de deuda lusa en circulación disponible en mercado, de apenas 130.000 millones de euros. Así, las compras del BCE amplifican su efecto en un mercado de deuda de reducido tamaño y menor liquidez como el portugués.

El coste de financiación para el Tesoro portugués es aun así muy superior, del 1,1% en nuevas emisiones a cierre de 2019 frente al 0,2% español. En el programa antipandemia, el BCE ha comprado deuda soberana española por 22.392 millones de euros y 4.150 millones de deuda portuguesa.

EDP Renováveis: La apuesta ganadora de las energías limpias EDP Renováveis es una de las estrellas indiscutibles de la Bolsa portuguesa. La filial de energía renovable de EDP se beneficia en primera línea de la apuesta de los gobiernos y en consecuencia de los inversores por las energías limpias, en una tendencia común que tiene a este sector como uno de los más alcistas en la Bolsa europea. Las acciones de EDP Renováveis suben en el año el 17% , tras haber remontado el 36% desde los mínimos de marzo en la Bolsa de Lisboa. Es el segundo mejor valor del PSI 20 en lo que va de 2020, solo por detrás de Novabase. Goldman Sachs es una de las firmas que tiene al valor entre sus recomendaciones de compra. Destaca la solidez de su balance, una característica común al grupo de ganadores del cambio climático y en el que también incluye a Enel, RWE, Iberdrola, Orsted y SSE. Société Générale ha elevado esta misma semana su consejo sobre el valor de mantener a comprar, con lo que se suma a la recomendación mayoritaria de compra del consenso de analistas.

Altri: El resurgir de las papeleras con el virus Esta papelera portuguesa protagoniza la mayor remontada bursátil desde los mínimos que el PSI 20 marcó el pasado 19 de marzo. Recupera el 50%, si bien todavía sufre una caída entorno al 25% en lo que va de ejercicio. Las acciones de la compañía, como el conjunto del sector papelero, habían registrado una fuerte penalización por su condición eminentemente cíclica, pero una vez que ha comenzado a vislumbrarse cierta recuperación económica este tipo de valores ha comenzado a subir. Además, el sector papelero se beneficia del hecho de que la crisis sanitaria ha disparado la demanda de un material básico como la pulpa de celulosa para fabricar toallitas, papel higiénico o pañuelos de papel. Y numerosos gestores han vuelto a poner su atención en estas compañías. BBVA ha elevado esta semana su recomendación para Altri a sobreponderar desde neutral, con un precio objetivo de 5,5 euros que da al valor un potencial superior al 20%. No hay consejos de venta para Altri según Bloomberg.