La gran banca cree que el Gobierno debe ampliar ya los avales del ICO por encima de 100.000 millones

Los grandes bancos españoles ya han finalizado sus respectivos cupos de créditos con avales del ICO correspondientes al cuarto tramo, por 20.000 millones de euros. En total, el ICO ya ha liberado 84.500 millones de euros de esta línea de avales para pymes, autónomos, y empresas. Por lo que ya solo restarían 15.400 millones de euros, por repartir de los 100.000 millones aprobados por el Gobierno el pasado 18 de marzo.

El quinto tramo, sin embargo, será también de 20.000 millones de euros, como ya confirmó el Gobierno hace unas semanas.

Pero el éxito de estos préstamos ha sido tal que cinco de los grandes bancos españoles reconocen que las peticiones por parte de las empresas, sobre todo de las pymes, sigue siendo elevada. Tanto es así, que algunas fuentes bancarias explican que incluso la petición de préstamos sin la garantía del Estado se ha elevado por encima, no solo de lo concedido el año pasado, sino de sus propias previsiones nada más iniciarse la pandemia y el estado de alarma el 15 de marzo. Es por esta razón por la que las principales entidades del país consideran necesario que el Gobierno apruebe una ampliación de esta línea de avales de 100.000 millones de euros, por lo menos en un tramo más de 20.000 millones como mínimo.

Un ejemplo de la avalancha crediticia que está asumiendo parte del sector es Banco Santander. La entidad ha concedido desde el 15 de marzo hasta la semana pasada 35.000 millones de euros en créditos, de los que 15.000 millones corresponden a préstamos con aval del ICO, y tiene demanda para alcanzar a finales de junio los 45.000 millones en préstamos, de los que el 50% son créditos con aval.

CaixaBank ha concedido ya créditos con avales ICO que superan los 12.000 millones de euros. BBVA, sin embargo, va ligeramente más rezagado, ya que con una cuota similar a la de la entidad de origen catalán ha prestado 6.400 millones de euros con garantía del Estado, que representan una financiación de 8.300 millones de euros, en 85.120 operaciones. Banco Sabadell, uno también de los grupos mas activos en créditos a pymes, lleva hasta el momento concedidos 6.300 millones de euros, en 14.000 operaciones. De hecho, tiene comprometidos casi la totalidad del cuarto tramo.

Bankia ha dado financiación con avales ICO por un importe de 6.300 millones de euros, aunque la cifra avalada es de 4.700 millones de euros.

El problema, como se ha reiterado ya es que algunas entidades van a un ritmo mucho más lento que otras. Incluso, algunas entidades no logran cubrir todo el cupo que se les adjudica. Los cupos que no se cubren son, posteriormente prorrateados entre el resto de los bancos, pero el siguiente ajuste de tasas no se producirá hasta el 30 de junio, “lo que supone mucho tiempo para esperar a comprobar si con este sobrante será o no suficiente para hacer frente a las peticiones que tenemos en las tuberías”, explica el director de un banco.

De ahí, que las grandes entidades vuelvan a pedir una ampliación de la línea ICO. Aunque en Economía recuerdan que hasta el 24 de mayo se habían realizado 462.614 operaciones, por un importe de 44.095 millones de euros, lo que se corresponde a una financiación de 57.852 millones.