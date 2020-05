Más de 3.000 empresas se unen para impulsar la recuperación económica

La iniciativa #EstoNOtienequePARAR pasa a segunda fase después reunir en dos meses y medio a más de 3.000 empresas de todos los tamaños, autónomos y trabajadores, que juntos representan más de un 4% del PIB y un millón de empleos.

Nacida el 16 de marzo para dar apoyo a las compañías que pararon su actividad por las medidas de confinamiento adoptadas para frenar la propagación del Covid-19, la campaña evoluciona a #EActíVate, un proyecto que servirá de estímulo para reactivar la economía del país.

En esta nueva fase, contará con una plataforma mejorada que, además de destacar los casos de empresas que demuestren con hechos cómo ayudan a la sociedad, también incluye nuevas secciones con diálogos entre empresarios, webinars, formaciones, recomendaciones de eventos, informes gráficos, estudios y un amplio listado de nuevo contenido.

"Es un paso más para dar a conocer lo que nuestro tejido productivo está haciendo con el objetivo de que la rueda económica no pare. En solo dos meses y medio, hemos conseguido juntarnos en este objetivo común más de 3.000 empresas y dar a conocer nuestro compromiso. Ahora ya no se trata únicamente de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponerse límites", ha señalado la coordinadora del proyecto, Paula Llop.

Más de 3.000 casos reales se han dado a conocer en distintos canales de la plataforma: 1.000 en televisiones y radios nacionales y autonómicas, 800 noticias en prensa, 640 casos en la web y 700.000 visualizaciones de los vídeos de las empresas.