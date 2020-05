¿Valen todos los plásticos biodegradables para compostaje?

Bolsas biodegradable, compostables o reutilizables. El galimatías léxico es grande. Que un producto sea biodegradable no supone que siempre se pueda convertir en fertilizante agrícola. Pero, los compostables siempre son biodegradables. Reutilizable es aquella bolsa que se puede usar varias veces.

La búsqueda de residuos cero y la mayor conciencia ambiental ha llevado a la industria del plástico a crear diferentes materias primas para la elaboración de envases a partir de maíz, patata, etc...

“Sobre 350 millones de toneladas de plásticos que se producen anualmente en el mundo, estamos en escalas de 1,5 millones de toneladas de envases biodegradables, que siendo un volumen importante en cifra absoluta, representa un porcentaje muy bajo respecto al total de consumo”, comenta Ignacio Duch, presidente y CEO de Kompuestos, empresa que produce y diseña materiales plásticos para la industria de la alimentación e higiene.

“En los últimos años ha crecido el uso; son todavía cantidades pequeñas, está correlacionado con la puesta en marcha de la recogida selectiva de la orgánica”, señala Angela Osma, directora técnica de la Asociación Española de Industriales Plásticos (Anaip). En Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia es donde más ha subido.

Kompuestos ha creado materia prima que se deshace en el agua

Europa ha marcado como fecha tope enero de 2024 para implantar en los ámbitos de las comunidades autónomas y las entidades locales un modelo para el aprovechamiento de los biorresiduos. Todos los municipios con más de 5.000 habitantes deberán, antes del 31 de diciembre de 2020, recoger de forma separada sus basuras orgánicas, según los últimos cambios aprobados en la ley de residuos.

La extensión de la recogida selectiva orgánica está favoreciendo las bolsas biodegradables. Así, la última información que maneja EsPlásticos indica que en 2018 se ha duplicado en relación a 2017 y la tendencia es incremental.

La cualidad fundamental de los envases compostables es su fin de vida junto con el residuo orgánico, evita ir al vertedero. Por ello, tienen su mayor utilidad en la recogida de biorresiduos (basura orgánica, restos vegetales o de poda). También en la bolsa grande de contenedores colectivos de residuos orgánicos (de portales, comedores o restaurantes) y para la compra a granel (frutas, verduras, otros) que, junto con los restos vegetales que no sean útiles o que se quedan en la bolsa, se deposita todo junto en la fracción orgánica.

En el embalaje flexible ya es posible encontrar estos materiales en las bolsas de supermercados como Unide, Caprabo/Eroski, Lidl o Alcampo, entre otros.También comienza a verse en servicios de catering (platos, cubiertos, pajitas) o sanitarios (jeringuillas y sondas).

Sin embargo, conviene matizar que hay algunas biodegradables que necesitan una planta industrial para su compostabilidad, pues requieren una temperatura de 60ºC a 70º C y una humedad determinada (tienen el sello europeo Ok Compost TÜV). Y otras se pueden transformar en abono en el propio hogar (su certificación entonces es Ok Home Compost TÜV), debido al efecto de los microrganismos.

Los plásticos biodegradables son productos muy nuevos y todavía están en fase de desarrollo. En este sentido, “las escalas de producción no están optimizadas como pueden estarlo en los plásticos tradicionales que llevan cincuenta años y se fabrican masivamente”, arguye Ignacio Duch. “Los bioplásticos están listos para ser empleados a gran escala”, añade.

Menos del 40% de los bioplásticos están diseñados para ser biodegradables, destacan en la alianza ambientalista Rethink Plastic, de la que forman parte, entre otras organizaciones, Greenpace. Otro de sus puntos negros para los ecologistas es el impacto que tienen en la tierra y en la vida marina.

El reto sigue siendo grande. Kompuestos ha registrado recientemente Okean, que ha sido certificado como OK Biodegradable Water, un material para envases que, en 56 días, en agua dulce y a una temperatura de entre 20º C y 25º C, se biodegrada.