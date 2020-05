Terrazas, tiendas, museos y bibliotecas reabren hoy en media España

El paso a la fase 1 de desescalada que la mitad del territorio español va a experimentar a partir del día de hoy, 11 de mayo, permite avanzar hacia el final de una situación extraordinaria en la que toda la población se ha visto sumida desde hace casi dos meses como consecuencia de las medidas decretadas por la crisis del coronavirus.

Así, la fase 1, dentro del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado por el Consejo de Ministros el 28 abril, permite a los ciudadanos de las áreas autorizadas reunirse con amigos y familiares tanto dentro como fuera de casa, hasta un máximo de 10 personas, no vulnerables, manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene recomendadas. Además, da la libertad para moverse dentro de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que haya avanzado de estadio. También permite asistir a los velatorios a un máximo de 15 personas al aire libre o 10 en espacios cerrados y las misas o encuentros de culto se podrán celebrar con la limitación de un tercio del aforo.

Asimismo, la orden publicada en el BOE faculta a cada comunidad autónoma a modificar, si lo desea, los horarios de las franjas horarias para pasear y hacer deporte al aire libre, con un margen de dos horas para adaptarlas mejor a las circunstancias de cada región, sin tener que recabar autorización del Gobierno.

Transporte y movilidad

Con respecto a los vehículos privados, las personas que residan en el mismo domicilio pueden ir juntas, hasta ocupar nueve plazas sin necesidad de la distancia de seguridad. En cambio, si el trayecto se hace con personas de fuera del núcleo residencial, se mantiene la restricción de viajar solo con dos plazas ocupadas por cada fila de asientos, con la obligación de utilizar mascarilla. Asimismo, el transporte público en entornos urbanos e interurbanos comenzará a alcanzar los niveles de oferta de servicios del 80-100%. Es el caso de Renfe, que comienza a partir de hoy a recuperar su actividad habitual del servicio de Cercanías. Por otra parte, la ocupación de los trenes y autobuses de media y larga distancia se limita al 50% de los vehículos, manteniendo las condiciones de oferta al 30%. El uso de mascarillas es obligatorio para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo.

Hostelería

En esta fase se permite la apertura de terrazas, pero siempre al 50% de su capacidad, medida por las de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal, asegurando la distancia mínima de dos metros entre mesas. Los grupos de clientes solo pueden tener un máximo de 10 personas. Además, los encargados del establecimiento de restauración tienen que asegurar la desinfección de las mesas entre un cliente y otro y no se pueden utilizar cartas de uso común ni servilleteros u otros utensilios.

Por otra parte, la apertura de hoteles o alojamientos turísticos se permite sin la utilización de zonas comunes y con restricciones, siendo obligatoria la desinfección y el refuerzo de las normas de salud e higiene. Exclusivamente para los clientes hospedados se prestará servicio de restauración o cualquier otro que resulte necesario para la correcta prestación del servicio de alojamiento.

Comercio minorista

El comercio minorista y las actividades de prestación de servicios tienen permitida una apertura generalizada de los locales y establecimientos de menos de 400 metros cuadrados sin necesidad de cita previa, cumpliendo las condiciones de distanciamiento y aforo limitado al 30%. Se excluyen aquellos que tengan carácter de parque o centro comercial, o que se encuentren dentro de uno sin acceso directo e independiente desde el exterior. Además, se debe garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes y, si no es posible, se permite únicamente la permanencia de un solo consumidor. También, se establece un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años; y en los establecimientos del sector textil o similar, los probadores y las prendas de ropa tendrán que desinfectarse después de cada uso.

Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie de exposición, así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal.

Los denominados mercadillos también pueden reiniciar su actividad en la vía pública, por decisión de cada ayuntamiento, mientras se cumplan las condiciones de distanciamiento con la limitación inicial del 25% de los puestos habituales y una afluencia máxima de la tercera parte del aforo.

Por otra parte, se abren las actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenían limitaciones, aunque las actividades comerciales agrícolas y ganaderas se regirán por las reglas de comercio minorista (vino envasado, animales vivos).

Cultura y ocio

Las bibliotecas abren, pero solo para préstamos y lectura con limitación de aforo (todavía no definido). Los actos y espectáculos culturales se podrán realizar de menos de 30 personas en lugares cerrados, con un tercio de su capacidad, mientras al aire libre el límite es 200 personas, sentadas y manteniendo la distancia de seguridad.

Los museos también recuperan su actividad pero solo para visitas, no para actividades culturales, siempre con un tercio del aforo con control de las aglomeraciones. Asimismo, el turismo activo y de naturaleza está permitido para grupos limitados de personas y la producción audiovisual, así como el rodaje de cine y series, podrá retomar su actividad.

Servicios sociales

La reactivación será progresiva, con la atención prioritaria a los colectivos más desfavorecidos, en función de las recomendaciones sanitarias establecidas. Se incluye la atención a las personas con discapacidad, las terapias de atención temprana, las ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales. Asimismo, se recuperará la atención domiciliaria y el seguimiento continuo a personas mayores que no vivan en residencias.

Educación

Los centros escolares y las universidades comienzan a abrir para su desinfección, acondicionamiento y trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar, así como para gestiones de investigación, junto a la apertura de laboratorios universitarios.

Además, comienza la reapertura gradual de aquellas instalaciones científico-técnicas que quedaron cerradas en la primera fase de la pandemia por no considerarse esenciales a corto plazo. Se pueden celebrar seminarios y congresos científicos o innovadores, respetando distancia social de más de dos metros y de menos de 30 asistentes garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad.

Deporte

Profesional y federado: abren sus puertas los centros de alto rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas y, si es posible, turnos. Entrenamiento medio en ligas profesionales.

No profesional: Se reabren las instalaciones deportivas al aire libre sin público solo para practicar deportes en los que no exista contacto (atletismo, tenis). Las actividades en centros deportivos se permiten con cita previa si no implican contacto físico ni uso de vestuarios.