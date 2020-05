Los sectores estratégicos que aguardan la oleada de ayuda pública

La pandemia del coronavirus ha hecho que los cielos cierren. O casi. Todos los países del mundo han decretado fuertes restricciones a los vuelos comerciales y de mercancías, para tratar de contener la propagación del coronavirus. La caída del tráfico aéreo ha ido del 60% al 90%, en función de cada país. Con la mayor parte de la flota en tierra, las aerolíneas están perdiendo dinero a espuertas. En Lufthansa, la compañía bandera de Alemania, pierden un millón de euros cada hora.

Firmas como Alitalia, Air France o la citada Lufthansa han tenido que solicitar ayuda a sus Gobiernos para poder garantizar su futuro inmediato. Otras, como Iberia y Vueling, han levantado financiación bancaria vinculada a la obtención de avales públicos. “Las aerolíneas son un sector estratégico para muchos países”, explica José Caturla, director general de Unigest. “Son imprescindibles para regiones dependientes del turismo, o para ciudades que han hecho de su aeropuerto de referencia un ‘hub’ internacional, como Madrid”.

Una vez que reciban las líneas de liquidez (4.500 millones para Lufthansa, otros 7.000 para Air France...) o que sus créditos bancarios sean avalados por los Estados (1.010 millones de euros de crédito a Iberia y Vueling), habrán salvado unos meses de operativa, pero las dudas sobre el futuro a medio plazo de no pocas referencias son enormes.

“No se sabe cuándo terminarán las restricciones para viajar. No se sabe a qué velocidad se irá recuperando la demanda. No se sabe en qué medida las aerolíneas sufrirán una contracción estructural por mayores exigencias en la distancia entre pasajeros. No se sabe en qué medida podrán ajustar sus costes. Ni siquiera, si necesitarán inyecciones adicionales de capital para garantizar su viabilidad”, apuntaba esta semana Citi en un informe sobre el sector.

Las compañías están tratando de ajustar sus costes, con Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) y cuentan con la caída del precio del petróleo. Pero para muchas no será suficiente. El viernes, el diario alemán Der Spiegel, especulaba con que el Gobierno alemán estaba negociando con Lufthansa una inyección de 10.000 millones de euros a cambio del 25% del capital.

Todas las aerolíneas del mundo, y también los fabricantes, están en apuros. Boeing ha anunciado esta semana que recortará su plantilla un 10% (16.000 empleados) y también recibirá apoyo por parte del Gobierno estadounidense (podría llegar a una inyección de liquidez de 60.000 millones de dólares). Norwegian tiene que convertir deuda en acciones para recibir garantías de Noruega a líneas de financiación.

Una consecuencia colateral de los rescates públicos es el freno a las operaciones corporativas, especialmente transfronterizas. “Cuando Italia meta millones en Alitalia para salvarla, difícilmente va a aceptar que luego la compañía sea adquirida por otra competidora”, reflexiona José Caturla, de Unigest.