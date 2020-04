Las empresas estallan contra el Gobierno y exigen ampliar los ERTE seis meses más

El plan de desescalada del Ejecutivo en cuatro fases ha recibido el rechazo unánime de las patronales empresariales y especialmente el de las organizaciones ligadas al turismo (hoteles, agencias de viajes o aerolíneas) que critican que ese plan de vuelta a la normalidad sigue priorizando restricciones a la normalidad, lo que impedirá que el negocio se recupere en temporada alta. En este contexto, todas las patronales establecen como prioridad que los ERTE por fuerza mayor, que en principio acaban con el estado de alarma, se alarguen seis meses hasta final de año para tratar de evitar despidos masivos.

CEOE. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, afeó al Ejecutivo no haber sido consultado y haberse enterado del plan de desescalada por la televisión. El máximo dirigente de la patronal urgió a ampliar los ERTE por fuerza mayor más allá del estado de alarma “porque va a haber sectores que lo van a necesitar para la vuelta a la actividad”. En ese sentido aludió al comercio, al señalar que un bar podría no ser rentable si solo tiene el 30% de la la terraza abierta y tiene que mantener toda la plantilla; al turismo, “que solo se recuperará si desaparecen las prohibiones para volar”; o la industria del automóvil, “que no es rentable si funciona al 20% de su capacidad como lo hace en la actualidad”.

Las agencias de viajes piden bonificar vuelos a Canarias y Baleares para recuperar la conectividad perdida

Cepyme. Gerardo Cueva, presidente de Cepyme, criticó la escasa coherencia entre los planes del Gobierno y las estrategias sectoriales que estaban cerrando los sectores afectados. “No puede costar más abrir que continuar cerrado. Hay que tener en cuenta que se van a tener que hacer inversiones para adaptar los negocios”.

Cehat. Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera, aseguró que los planes de regreso a la normalida del Gobierno no recogen ninguna de sus peticiones: la ampliación de los ERTE por fuerza mayor otros seis meses, el diseño de un protocolo único para todos los hoteles, medidas de apoyo financiero o la realización de test masivos. De hecho ayer firmó un acuerdo con los labotarios Eurofins LGS Megalab para realizar test rápidos a los trabajadores del sector hotelero en Tenerife, La Palma, Gomera y El Hierro.

Cepyme denuncia que a algunas firmas les costará más abrir que seguir cerradas

CEAV. Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) reclama un plan de reactivación del tráfico aéreo con ambos archipiélagos, toda vez que van a ser las primeras autonomías que van a salir del estado de alarma y serán uno de los principales destinos del turismo nacional. Garrido exige un plan de incentivos que pasa por fijar el descuento de residentes para todos los pasajeros como principal medida. Una solicitud que puede comprometer las arcas públicas en un momento en el que ya se encuentran al límite por los planes presupuestarios para combatir la crisis del coronavirus. El último informe de la CNMC resaltaba que la ampliación al 75% del descuento para los billetes de avión a los residentes en los archipiélagos, en vigor desde el 16 de julio de 2018, ha provocado que el coste haya subido de 309 millones en 2017 a 563,1 millones en 2018 y a 765 millones en 2019.

Exceltur. El lobby turístico exige, además de la ampliación de los ERTE por seis meses, que se asegure la liquidez con avales o créditos ICO más ágiles y “en mejores condiciones” y la exención o aplazamiento de tasas y cargas fiscales que gravan la actividad turística.