La CEC propone nuevas ideas para no perder el 20% del pequeño comercio

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha alertado de que la situación actual que atraviesa el pequeño comercio no es sostenible si desde las instituciones públicas no se le pone remedio con carácter urgente.

De este modo, la CEC ha enviado una carta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo solicitando una serie de medidas urgentes para paliar los efectos que la crisis del coronavirus está causando en el sector.

Así las cosas, desde este organismo se ha mostrado su desacuerdo total con las últimas medidas económicas y laborales que ha aprobado el Gobierno de España, ya que consideran que las mismas dejan desprotegidos al pequeño comercio, a pesar de dar trabajo a 1,3 millones de personas.

“Nos encontramos en un escenario de emergencia económica por la falta de liquidez”, asegura la CEC en la carta remitida al Ministerio de Comercio. Se estima que al menos un 65% del comercio de cercanía permanece cerrado desde que comenzó el estado de alarma, con la falta de ingresos y los costes que ello conlleva.

Con todo ello, los cálculos dicen que alrededor de un 20% del sector cierre sus puertas si no se ponen medidas efectivas, lo que implica un cierre de más de 80.000 establecimientos y 240,000 puestos de empleo.

Entre las medidas propuestas, destacan la suspensión del recargo de equivalencia, que es un coste fijo que no debería proceder al no tener ningún tipo de aprovisionamiento y también la suspensión de la campaña de rebajas de verano, para que las grandes plataformas no terminen de ahogar al pequeño comercio.

Desde la Confederación Española de Comercio también se propone implantar un ticket especial de compra destinado a la adquisición de compra en pequeñas y medianas empresas del pequeño comercio con la intención de fomentar la demanda ante los posibles hábitos

En último lugar, también le han pedido al Gobierno unas campañas nacionales de apoyo al pequeño comercio, con la idea de sensibilizar y concienciar el impacto económico y laboral del país.