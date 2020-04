Cepyme destaca la reactivación de algunos sectores “con desconcierto” y la falta de material

La Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) destacó este martes que la vuelta a la actividad de algunos sectores no esenciales tras el fin del permiso obligatorio recuperable se ha producido "con desconcierto" por las normas "de última hora" y que algunas pymes no han podido reincorporarse por la falta de material de protección.

En unas declaraciones difundidas por Cepyme, su presidente, Gerardo Cuerva, señaló que la reactivación se ha producido "con desconcierto" por las "actuaciones de última hora", en referencia a la norma que prohibía la vuelta a la actividad de determinados trabajadores de la construcción publicada el domingo en torno a las 22.00 horas. "No ayudan a paliar esa incertidumbre de las pymes", destacó.

Por otra parte, Cuerva indicó que muchas pymes no disponían de los equipos de protección individual (EPI) para iniciar su actividad, por lo que no pudieron reincorporarse. Mientras otras "están haciendo desde hace varias semanas su propio plan de abastecimiento y éstas sí han podido arrancar". Cuerva incidió en que, pese a que el Gobierno les trasladó que habría material suficiente, "esa última milla no se está recorriendo". Entre ayer, lunes, y hoy, martes, se incorporan a su puesto aquellos trabajadores de sectores de la industria, de la construcción y de los servicios que habían parado por el permiso retribuido recuperable.

El lunes fue la CEOE, a través de su vicepresidente íñigo Fernández de Mesa, quien advirtió de que la gran empresa cuenta con equipos protectores, pero que en cambio, las pymes y autónomos carecían de la protección de equipos para prestar servicios con normalidad y sin exponerse al contagio.