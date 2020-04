El Consejo Escolar votará hoy si plantea suspender las clases presenciales

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, el mayor órgano consultivo en materia educativa, vota este martes un documento con recomendaciones sobre las actuaciones que convendría adoptar ante la crisis del coronavirus y el Estado de Alarma decretado por el Gobierno.

Entre esas recomendaciones, destaca la que propone suspender definitivamente las clases presenciales en todas las etapas educativas no universitarias para lo que queda de curso, que finaliza el próximo mes de junio. La mayoría de las universidades españolas, donde la actividad lectiva finaliza antes, ya han decidido que no volverán a celebrarse más clases presenciales.



El presidente del Consejo Escolar del Estado, Enrique Roca, también ha propuesto que la repetición sea algo "realmente extraordinario" este curso ante las "circunstancias especiales de la pandemia" que mantienen suspendidas las clases presenciales en todos los centros educativos españoles desde el pasado 16 de marzo. Días antes, el 9 se suprimieron en Madrid y, el 10, en La Rioja.



La semana pasada, la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado discutió el borrador de este documento de propuestas, redactado inicialmente por la patronal de la escuela concertada Escuelas Católicas, aunque no hubo consenso. La comisión permanente permitió entonces presentar enmiendas, que se votarán este martes en una nueva reunión por videoconferencia.



El primer borrador planteaba dos posibles escenarios para el final de curso: que los centros educativos puedan volver a abrir antes de junio o que se mantenga la enseñanza a distancia durante el resto del curso. En el supuesto de que se reanuden las clases presenciales, el documento sugería no avanzar más con los programas educativos para centrarse en

repasar los contenidos ya impartidos durante el curso.



El presidente del Consejo Escolar del Estado ha enmendado esta propuesta, y opta por una nueva redacción: "Que las actividades de aprendizaje que se programen por parte de los centros y los docentes no impliquen el retraso del alumnado que no cuente con medios adecuados para llevarlas a cabo".

Principales enmiendas



El Consejo Escolar del Estado votará este martes un total de 96 enmiendas presentadas por sindicatos de enseñanza, patronales, organizaciones de madres y padres de alumnos y estudiantes. Estos últimos, desde la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes CANAE proponen "modificar la normativa necesaria de forma excepcional para que durante el presente curso ningún estudiante repita curso".



La Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) es una de las organizaciones que ha presentado más enmiendas y de mayor calado. Por ejemplo, pide no impartir nuevos contenidos al alumnado si se mantiene la enseñanza a distancia, y que las evaluaciones de este curso tengan en cuenta solo lo aprendido en las aulas hasta el mes de marzo.



Una propuesta que trasladan también a la Selectividad: "Las pruebas se adaptarán de forma que no incluyan las materias no impartidas presencialmente, adaptando el modelo de examen a las circunstancias excepcionales".



Sobre la Prueba de Acceso a la Universidad, el sindicato CSIF reclama medidas para "salvaguardar

la salud" de los estudiantes y personal docente como ampliar la distancia en la que se sientan los alumnos o limitar su número en las aulas. También que se reduzcan los contenidos de la prueba "a la parte curricular común marcada para todo el Estado".



Desde CCOO han presentado enmiendas dirigidas al alumnado en situación de pobreza con problemas para seguir la enseñanza online, y el sindicato propone un plan de choque que cuente con la colaboración de ONG con experiencia en el trabajo con infancia en situación de vulnerabilidad.



Además, CCOO añade varias enmiendas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus en los estudiantes de Formación Profesional. Entre ellas, que se realicen todas las prácticas obligatorias posibles por vía telemática y se reduzcan "al mínimo de horas que la legislación permite".



La patronal de centros Escuelas Católicas quiere incluir en el documento medidas para prevenir los contagios en los centros de educación especial, como facilitar medios materiales como equipos de protección o test a sus trabajadores. "Del mismo modo, es preciso que se facilite el acceso a recursos especiales (como materiales y aplicaciones) para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan recibir la formación a distancia con las adaptaciones necesarias", añaden.



Por su parte, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) pide que se habiliten desde los centros, en coordinación con los departamentos de orientación, programas para la atención emocional del alumnado "proporcionando instrucciones básicas para sobrellevar esta situación de aislamiento".



La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), sin representación en el Consejo Escolar del Estado, ha enumerado sus propuestas en un comunicado. Entre ellas "establecer cuanto antes la finalización de la actividad docente presencial". Además, los inspectores no se muestran partidarios

de alargar el calendario escolar "más allá del 30 de junio".