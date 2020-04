Skype ya te deja acceder a una conversación sin 'login', ni cuenta, ni 'app'

La crisis del coronavirus ha cambiado nuestros hábitos y, uno de ellos, tiene que ver con el teletrabajo y las videoconferencias, que han conseguido auparse a lo más alto de las clasificaciones de apps más descargadas en los últimos tiempos, y que nos han traído una sorpresa: Zoom. Cuando todo el mundo podría esperar que la solución más demandada estuviera en manos de Microsoft, Apple o Google, hemos comprobado que no.

Así que ese éxito de Zoom –al que le han crecido los enanos en los últimos días con revelaciones sobre importantes fallos de seguridad, cuando no directamente esa acusación de enviar datos de usuarios a Facebook desde la app de iOS–, se está intentando combatir desde la trinchera de Microsoft con un Skype que hoy se ha actualizado.

Entra en la conversación sin esperas

Una de las grandes ventajas de Zoom es que no es necesario tener la aplicación instalada, o estar logueados con una cuenta, para entrar en una conversación de vídeo. Eso hace que la asistencia sea inmediata y sin esperas, ya que todos los participantes pueden conectarse rápidamente pulsando en un simple link. Cosa que no ocurría en Skype, donde siempre teníamos que iniciar sesión previamente a usar la plataforma, tanto en la web como en las aplicaciones.

Microsoft ha decidido rivalizar también en eso con Zoom y acaba de lanzar la opción 'Meet Now' (reunirte ya) que permite a cualquier persona que reciba un enlace acceder a la reunión en vídeo, sin tener que iniciar sesión, siquiera contar con una cuenta dentro de Skype. De esta forma, se agilizan muchísimo más todas las gestiones que puede llevar a cabo la persona responsable que organiza los eventos.

La forma de funcionar es muy sencilla ya que el usuario que no tiene cuenta en Skype, o que no se ha logueado, puede iniciar esa llamada de vídeo a través del navegador tras acceder con un enlace único y que, como es obvio, no debería ser publicado en ningún chat donde estén personas no invitadas, o en sitios públicos online.

Aunque se trate de un acceso que puede ser utilizado por usuarios que no tienen cuenta de Skype, la plataforma permite usar las mismas funciones que quienes ya están registrados, como es la posibilidad de hacer capturas de pantalla, grabar en vídeo las conversaciones y desenfocar el fondo para proteger nuestra intimidad. Todo, a través de Chorme o Edge de una manera inmediata.