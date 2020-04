Pymes: más expuestas por culpa del teletrabajo

Los ataques informáticos se han incrementado en las últimas semanas. Así lo han alertado tanto la Policía Nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que además insisten en que los hackers están utilizando el Covid-19 como señuelo.

En este sentido, las empresas que más están sufriendo este tipo de ciberataques son las pymes. El coronavirus ha generado una mayor presencia del teletrabajo. Lo que conlleva riesgos en este ámbito. ¿Cómo protegerse?

Principales consejos al teletrabajar

La primera recomendación es utilizar equipos de empresa o equipos específicos para el teletrabajo, que vayan separados de otros usos personales que se puedan realizar. Estos equipos, además, deben estar provistos de antivirus y aplicaciones actualizadas, tal y como recuerdan desde Spring Professional, quienes han elaborado un decálogo para teletrabajar de forma segura.

En cuanto al uso de Internet, recomiendan acceder a portales que cuenten con protocolo https, así como evitar redes Wifi desconocidas, de terceros o públicas, pues son las que presentan más vulnerabilidades. Con respecto a la conexión inalámbrica que se utilice, es recomendable modificar la clave de nuestro router cada ciertos periodos.

Copias de seguridad y contraseñas

Otra cuestión a tener en cuenta, según recuerdan desde Spring Professional, es realizar copias de seguridad de la información sensible, y extraerla del dispositivo que se utiliza. Uno de los ataques contra pymes más comunes es el ransomware, que bloquea el sistema e impide recuperar esa información, al no ser que se realice un pago. El tener esa copia de seguridad podría sernos útil en estos casos, para no tener que acceder al chantaje.En este sentido, también es interesante utilizar la nube corporativa, evitando así la pérdida de información.

Respecto a las contraseñas, es vital no compartirla con otros accesos o miembros de la familia, además de activar el bloqueo automático de dispositivos. Por último, recomiendan no abrir ningún archivo de correo electrónico que provenga de fuentes sospechosas.