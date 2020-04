Los mercados baten récord histórico de sorpresas negativas

En el petróleo se ha juntado la crisis del Covid-19 con la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia a comienzos del pasado mes de marzo. El crudo bajó desde los 53 dólares hasta el entorno de los 20 dólares el barril Brent en los últimos días, niveles de precios que no se habían visto desde marzo de 2002. Muestra de la volatilidad de este mercado, las insinuaciones de Donald Trump, sobre un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para recortar la producción junto a la invitación del país árabe para una reunión de la OPEP provocaron este jueves jueves un alza del crudo del 20%.

La tendencia alcista siguió durante la sesión del viernes y el precio se estabilizó sobre los 30 dólares. No obstante, las previsiones de los analistas han estallado por los aires. La agencia Reuters hace mensualmente una encuesta entre 40 analistas y en febrero de este año la expectativa de precios para 2020 se situaba en los 60,63 dólares el barril Brent y de 55,75 dólares para el West Texas. En la publicada el pasado 31 de marzo, prevén un precio de 38,76 dólares para el Brent y 35,29 para el Texas. En esta misma línea, Bank of America ha recortado sus precios del petróleo a 37 dólares para el Brent y 32 para el Texas. Michel Salden, Head of Commodities de Vontobel AM, apunta que ya se está viendo una dicotomía con posibles caídas para el petróleo a corto plazo, mientras que a largo plazo el precio comienza a subir (2022-2025).

Como indican desde Bankinter, estas caídas tienen efectos mixtos. Los productores, con altos costes de extracción y elevado endeudamiento, se verán obligados a detener sus inversiones. Eso sí, menores precios de los combustibles, favorecerán a los consumidores, estimulando el gasto, y beneficiarán a algunas industrias como aerolíneas, transporte, agricultura y manufacturas.