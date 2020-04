Decálogo para velar por la ciberseguridad fuera de la oficina

Equipos de empresa.

La consultora insta a usar siempre los dispositivos de trabajo (móvil y ordenador) que haya proporcionado la empresa, y no aprovechar que se está en casa para coger los personales por comodidad, pues no cuentan con las mismas medidas de protección. En caso de que la compañía no haya suministrado estos equipos y se necesite usar el personal, Cobo-Reyes recomienda emplear siempre el mismo y preguntar al departamento de tecnología sobre cuál es la mejor manera de proceder.