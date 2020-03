Cómo distinguir el tiempo de ocio cuando se está confinado

La cuarentena ha restringido el tiempo de ocio al interior de los hogares. Para quienes han podido trasladar la oficina a su domicilio, esto provoca que no exista una ruptura evidente entre los momentos de trabajo y los de recreo, ya que todos deben desarrollarse entre las mismas cuatro paredes. Las rutinas y tomar parte activa en las tareas, en lugar de esperar a que el tiempo pase, son algunas de las sugerencias de los expertos para diferenciar los fines de semana de los días laborables cuando se está confinado.

El psicólogo clínico de Center Psicología Clínica y el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid Manuel Oliva recomienda que, en la medida de lo posible, se establezcan ambientes diferenciados para cada actividad. “Es importante que teletrabajemos siempre en el mismo espacio y que solo lo destinemos a esa tarea. Si nos ponemos en la cama con el ordenador o en el salón con el resto de la familia, cuando estemos luego en esos lugares no acabaremos de desconectar”, desarrolla. En esta línea, también es fundamental tratar de mantener unas rutinas y establecer ciertos rituales, como vestirse de calle antes de comenzar a trabajar y cambiarse a una ropa más cómoda cuando acaba la jornada.

Una idea que repite el director ejecutivo de Sage para España y Portugal, Luis Pardo, quien anima a llegar a acuerdos también con los habitantes de la casa para establecer qué tiempo es de ocio y cuál de trabajo. Una tarea en la que, según el ejecutivo, la compañía debe formar a los empleados. “Es un tema cultural, no solo de disponer de las herramientas oportunas: salvo emergencias, no se deben mandar correos los fines de semana, son pautas de conducta que debe aplicar toda la empresa, no hace falta modular la tecnología para que eso no ocurra”, insiste.

En cuanto al tiempo de ocio, la coach y socia fundadora de Misstake School, Eva Álvarez, insiste en la importancia de mantenerse activo. “No hay nada que desespere más que sentarse a esperar. Si estás haciendo cosas, el tiempo pasa volando”, comenta. La experta anima a que las personas se mantengan verdaderamente activas y no se limiten solo a matar el tiempo. “Está bien dedicar una tarde a ver Netflix, pero la tele no puede ser la droga oficial del confinamiento. Tiene que haber otras cosas que nos guste hacer y, sobre todo, que se hagan, sin limitarnos a ser un sujeto pasivo durante todo el fin de semana”, reivindica Álvarez.

Para ello, Oliva recomienda escribir una lista de actividades con cosas que se podrían hacer durante la cuarentena. “Como si fuera la carta de un restaurante. Y en base a ella, ir eligiendo cada día según las circunstancias”, continúa el experto, quien también insiste en evitar que las opciones de entretenimiento generen un estrés añadido. “Hay que asumir que no hay tiempo para todo”. Asimismo, invita a que cada persona reflexione en esta etapa sobre lo que le gusta hacer, pues no hay recetas universales. “Entramos en una carrera por hacer cosas que, en realidad, no nos llaman la atención. Es absurdo empeñarse en los juegos de mesa o en la lectura si no es lo que nos apetece”, puntualiza. Si bien sí que recomienda realizar algo de actividad física, incluso si no se está acostumbrado, pues ya solo el día a día genera cierto movimiento que no es posible durante el confinamiento.

Las actividades pueden ir de las manualidades al baile, sin renunciar a momentos de soledad, reflexión o descanso. “No todo tiene que realizarse online, porque eso te hace depender de recursos que no puedes generar tú. Es una oportunidad para plantearnos qué nos gusta hacer con nosotros mismos sin necesidad de asistir a un concierto por Instagram o atender una videoconferencia”, justifica la responsable de Misstake School.

Durante los fines de semana, Oliva apuesta por pequeños caprichos que hagan salir de la monotonía como cocinar en familia o una comida especial. También es importante dejar un espacio para las interacciones sociales, tanto presenciales, si es posible, como virtuales. “Aunque no podamos mantener una cercanía física, debemos utilizar las herramientas de las que hoy en día disponemos, como las videollamadas o las aplicaciones de mensajería”, apunta el director del máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de Valencia, Hugo Figueiredo. En este sentido, Oliva recomienda hacer un ejercicio de creatividad: “Los fines de semana, aprovechando que tenemos más tiempo, podemos tomar algo o hacer alguna actividad con nuestros amigos a través de videollamada”.