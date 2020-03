Las actividades esenciales: agricultura, distribución, sanidad, comunicación...

El Gobierno ha decidido dar una vuelta de tuerca más al confinamiento que ha impuesto a los españoles a través del estado de alarma. Desde el lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril no podrán acudir al trabajo los empleados de actividades consideradas no esenciales. El Ejecutivo aún tiene que redactar y publicar la letra pequeña de cuáles son dichas actividades, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que serán las ya aludidas en los decretos del estado de alarma.

En realidad, en ninguno de esos decretos se ha establecido cuáles son las actividades esenciales y no esenciales. En dichas normas se permitía, entre otras actividades, la compra de alimentos y medicamentos, acudir al médico o establecimientos sanitarios, los bancos, las actividades de telefonía y telecomunicaciones, entre otros. Otro precedente es la normativa italiana sobre servicios esenciales, que considera como tales las actividades agropecuarias, el transporte de mercancías y ciertos servicios mínimos de transporte de personas, la generación de energía, las telecomunicaciones y los medios de telecomunicación, entre otros.

Queda pendiente conocer el detalle de la lista oficial de actividades esenciales que establece el Gobierno, pero una primera aproximación incluye entre las mismas las siguientes:

Actividades agropecuarias e industriales de producción de alimentos

Transporte de mercancías alimentarias

Distribución minorista de alimentación

Actividades médicas, sanitarias y de farmacia

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Ciertos transportes de viajeros y mercancías

Generación y distribución de energía eléctrica

Distribución de gas y agua

Refino de petróleo, distribución de carburantes y gasolineras

Telecomunicaciones

Puertos y aeropuertos

Medios de comunicación

Habrá que estar pendientes de la letra pequeña del decreto que aprueba mañana el Gobierno para ver si también otras actividades que se citaban en el decreto siguen operativas, como las de banca y seguros o las tintorerías.

En todo caso, el Gobierno tiene que definir qué actividades están legalmente consideradas esenciales y cuáles no, y dentro de ellas, qué personal se considera esencial a efectos de continuar con dichas actividades esenciales. Es decir, se puede delimitar qué funciones dentro de determinados sectores son las esenciales para continuar facilitando dicho producto o servicio esencial.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho referencia a que no podrán ir al trabajo los empleados de los sectores considerados no esenciales. No ha precisado, sin embargo, si se autoriza a seguir operando mediante teletrabajo a aquellas actividades no esenciales donde ello sea posible, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo señalan que eso es lo más probable, que se les permita seguir operando si no necesitan desplazarse al trabajo.