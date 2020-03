Santalucía AM: “Las ventas hasta marzo pueden caer un 70% en muchas empresas”

El equipo liderado por Mikel Navarro se encarga de gestionar un patrimonio de más de 600 millones de euros, concentrado en fondos de inversión y planes de pensiones del grupo Santalucía. El fondo que gestiona de Bolsa española es el que obtiene mejores rendimientos en los últimos tres ejercicios, pese a acumular este año un fuerte desplome. Como máximo responsable de renta variable en Santalucía Asset Management, Navarro se está enfrentando a uno de los mayores desafíos de su vida: hacer frente a las fuertes caídas de todos los mercados bursátiles, confinado en casa, utilizando nuevas herramientas para el teletrabajo. Pese a todo, no pierde ni la calma ni la fe, y defiende que la Bolsa seguirá siendo la mejor alternativa de inversión a medio y largo plazo.

¿Cómo va a afectar la crisis del coronavirus a las cotizadas españolas en los próximos meses?

Tenemos claro que vamos a estar casi dos meses con la estructura productiva detenida. La estimación que hacemos es que muchas empresas puedan ver reducidas sus ventas hasta marzo entre un 50% y un 70%. La gran duda es qué pasa con los costes. Cuánto podrán ajustarlos.

¿Habrá un impacto estructural?

No, creemos que el impacto será coyuntural. En unos pocos meses se irán recuperando las ventas. Ya veremos sin son dos o son cuatro. Seguimos pensando que la Bolsa es el mejor activo a medio y largo plazo. Con las medidas que han tomado los bancos centrales, la rentabilidad de los bonos va a seguir siendo exigua durante años.

¿Cómo han operado en este mes tan volátil?

Nuestro estilo de gestión es muy prudente, con un bajo nivel de rotación. Para incorporar nuevas compañías en el fondo tenemos que haberlas analizado durante tres o cuatro meses. Así que lo que hemos hecho ha sido reducir posiciones en algunos valores que se han comportado muy bien, como Cellnex, para conseguir liquidez y aumentar la exposición a compañías que vemos muy baratas, como Merlin o Coca-Cola European Partners.

¿Por qué estas dos?

Merlin ha perdido la mitad de su capitalización bursátil en muy poco tiempo. Es una socimi que tiene en cartera edificios de oficinas, locales comerciales, centros logísticos y las sucursales de BBVA. Sus acciones cotizan ahora por la mitad del valor neto de sus activos. Creemos que la mayoría de sus inquilinos van a seguir pagando. Además, las compañías que pagan buenos dividendos continuarán siendo una buena alternativa a la renta fija.

¿Y Coca-Cola European Partners?

Cuando en febrero cotizaba a 52 euros, decidimos ir deshaciendo la posición. Pero es que ahora cotiza a 28 euros. Nos parece que está muy barata, tratándose de una compañía con un negocio de calidad, con unos rendimientos sobre el capital propio inferiores a sus costes financieros. Su negocio va a seguir funcionando sí o sí.

¿Cuál es la primera posición de su cartera española?

Talgo. Nosotros entramos sobre todo por el negocio de mantenimiento de trenes. Son contratos a 15 años, con organismos públicos y semipúblicos, casi siempre. Esto le otorga un flujo de caja muy estable. Para nosotros esto tiene un valor de 600 millones de euros, que ya es más de lo que vale la compañía en Bolsa. Así que nos regalan el negocio de fabricar y vender trenes. Sabemos que habrá retrasos en nuevas licitaciones, pero se trata de una compañía familiar que no va a tener ningún problema en sobrevivir.

¿Qué otras compañías están aprovechando para comprar?

En España hemos entrado en Prosegur Cash, porque cumple con todos los requisitos que buscamos. Una rentabilidad sostenible, con crecimiento y visibilidad de negocio. Cuando cotizaba a 1,4 euros ya nos gustaba. Ahora, a 90 céntimos, mucho más. El transporte y gestión de efectivo es un mercado muy maduro, y el 85% de los ingresos de la firma provienen de economías emergentes.

Pero ¿el confinamiento no puede dañar este negocio?

Tal vez durante un breve periodo de tiempo. Pero en las economías en desarrollo la gestión del efectivo va a seguir creciendo. Además, también tenemos una posición relevante en la firma Worldline, que es uno de los líderes europeos para pagos digitales.

¿Han cambiado los criterios que utilizan para analizar una compañía?

No. Siempre buscamos compañías con una rentabilidad sostenible, con perspectivas de crecimiento, visibilidad de negocio y que estén poco endeudadas. Y, si tienen deuda, que esta esté respaldada por activos reales, no simplemente por un fondo de comercio.

¿Han aumentado la liquidez en cartera?

Nosotros solemos estar siempre invertidos al 95%. No tratamos de hacer timing con el mercado. No es nuestro juego. Somos especialistas en analizar empresas, no en adivinar cuándo la Bolsa ha tocado suelo.

¿Ha salido dinero de los fondos de Santalucía AM?

No. Durante el mes de marzo han entrado unos 50 millones de euros. De inversores institucionales, redes, agencias... En el conjunto del año estamos en positivo.

¿Qué posiciones tienen en el sector financiero?

Nuestra principal posición es Alantra, una boutique que tenemos desde hace tres años. De los grandes, la mayor es CaixaBank. Aumentamos mucho por valoración. Llegó a cotizar por debajo de seis veces beneficio. Es líder en nóminas en España, con el 17% del total. Eso da mucha tranquilidad. También funciona muy bien su filial VidaCaixa. Ingresa mucho dinero por fondos de inversión, planes de pensiones y seguros.

¿Qué ideas de inversión están encontrando para el fondo europeo?

Hemos entrado en una compañía que se dedica a la diálisis: Fresenius Medical Care. Tenía algunos problemas operativos, pero creemos que puede arrancar en 2020. En 2019 creció en ventas, pero no en beneficio por acción. Ahora va a crecer más de un 10%. Tiene más de un 30% de cuota de mercado en EE UU. Allí compite con Davita, en un régimen de duopolio. Aunque haya coronavirus, la gente va a tener que hacerse la diálisis cuando tiene una insuficiencia renal.