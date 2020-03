Cómo encontrar la nueva carpeta de 'descargas' en Chrome para Android

La carpeta de 'Descargas' en Android es de las más visitadas de todo el dispositivo, porque es el lugar donde vamos a buscar cualquier archivo que nos hayamos bajado con el smartphone. Pero claro, para hacerlo, hay que salir del navegador, entrar en el gestor de archivos y ponernos a dar vueltas por todas las carpetas del sistema, que no son pocas. No es que sea complicado, pero hay mejores formas de realizarlo.

Y Google ha pensado lo mismo que todos los usuarios y se ha decidido a actualizar Chrome para Android, añadiendo un acceso directo desde el propio navegador, y que está disponible con el último update que tenéis en la Play Store. Así que vamos a ver cómo encontrar ese nuevo menú que, todo hay que decirlo, es aconsejable mantenerlo limpio y ordenado a medida que pasa el tiempo.

De momento solo en Chrome

Si eres usuario de Chrome y, también, lo eres de un iPhone, recuerda que esta función no está disponible de momento. No sabemos si desde Google serán capaces de hacer algo parecido a lo que han realizado sus colegas de Cupertino con Safari, que tiene una especie de apartado de descargas. Pero a esta hora, el browser de Google no cuenta con esta funcionalidad en territorio Apple.

Nueva ubicación de las descargas de Chrome para Android.

Lo primero que debéis hacer es verificar que tenéis la última versión de la app, que es la 80.0.3987. Podéis verlo dentro de la propia aplicación aunque lo mejor y más rápido es acudir a la tienda online y ver si existe alguna actualización más reciente. En caso de que no sea así, volvemos a Chrome y pulsamos en el menú de los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla, tal y como os indicamos con la flecha roja.

A continuación se desplegará un menú donde ya aparece esa nueva función que, hasta hace muy poquitos días, era patrimonio exclusivo de las versiones beta. Al pulsar, eso sí, iremos hasta la carpeta de descargas con todos los archivos que hayamos bajado a través del navegador. Esa información estará disponible mientras no decidamos eliminar el historial.

Como os decimos, se trata de una novedad de Chrome para el OS de Google que no está disponible dentro del ecosistema iOS y que mucho nos tememos que no llegará jamás. Al menos con la misma funcionalidad que en Android, donde la posibilidad de navegar por las carpetas del dispositivo es muy parecida a la que tenemos disponible, por ejemplo, en nuestros ordenadores.