No, Netflix no va a ser gratis durante los días que estemos de cuarentena

Con el confinamiento en casa las autoridades llevan días declarando que la delincuencia está remitiendo y cayendo a niveles realmente sorprendentes. Ahora bien, por el contrario, todas las amenazas digitales que nos acechan se están multiplicando. Parece mentira que estemos ante una emergencia global como la del coronavirus y que muchos se dediquen a importunar todavía más a los demás.

Pos eso no hay que bajar la guardia nunca, y menos cuando a cuenta del confinamiento algunos encuentran la excusa perfecta para hacernos picar el anzuelo y que, casi siempre, tiene que ver con un regalo, un chollo a precio irresistible o un gratis total en alguno de los servicios más populares que hay en el mundo. Netflix por ejemplo. Y este es el caso.

No, Netflix no va a ser gratis

Tras la avalancha de mensajes, memes, fake news y otros contenidos que nos llegan por redes sociales, WhatsApp o correo electrónico, comienzan a aparecer otras amenazas que tienen que ver con, por ejemplo, conseguir gratis Netflix. Solo hay que pulsar en el enlace que nos dicen, acceder a una página web, completar nuestros datos personales que incluyen los bancarios y tarjetas de crédito... y ya nos hemos buscado un problema.

El mensaje utilizado en las últimas horas por los hackers ha sido este: "Netflix decidió otorgar acceso a su plataforma de películas y series durante el período de aislamiento de las personas, ¡pero es por poco tiempo el registro! ¡Corre en el sitio!”. Ya solo con la forma en la que está redactado debemos huir de él porque, ni es un mensaje oficial de la plataforma, ni mucho menos en caso de tener una promoción así recibiríamos una oferta de esa manera.

Amenaza de sitio web inseguro en Chrome.

Pero hay más. El enlace al que nos lleva es un lugar que la propia Google, a través de Chrome, explica que está vinculado a prácticas de phising, por lo que debemos huir en dirección contraria. Mirad por ejemplo cuál es su URL: "netflix-usa.net". Recordad que el ÚNICO dominio válido al que os podrían dirigir desde la plataforma es el de "netflix.com", y cualquier otra variante es sinónimo de phising. Estafa. Engaño.

Recordad estas simples normas para no caer en estas trampas que se activan recurriendo a las prisas ("corre que se acaba") y a que en el momento de leerlas nos pillan con la guardia baja. Ante cualquier duda de ofertas, regalos, etc., contactad directamente con el soporte técnico oficial y NUNCA dejéis vuestros datos personales en páginas web no verificadas.