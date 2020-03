Teletrabajo: cinco consejos para que los abogados rindan más y mejor

Los despachos de abogados se han tomado al pie de la letra la recomendación del Ministerio de Sanidad de permitir a los empleados trabajar desde casa, a pesar de que el sector sigue dando mucha importancia al factor presencial y de que el teletrabajo no está precisamente extendido entre estos profesionales. Muchos están descubriendo ahora que pueden desarrollar sin problemas la mayoría de tareas e incluso ser más eficientes. No obstante, los expertos les recomiendan seguir ciertos hábitos para aprovechar bien la jornada y no acabar estresados.

Limitar horarios

Los juristas suelen pasar muchas horas en la oficina para preparar los casos y atender las diferentes consultas. La directora de la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Almería, Francisca López Ríos, alerta sobre las consecuencias de no poner coto a la jornada laboral cuando se trabaja desde casa: “Hay que establecer horarios, hacer los descansos oportunos y limitar la disponibilidad, pues de lo contrario corremos el riesgo de que los temas laborales acaparen más horas de la cuenta”.

López Ríos propone un método de trabajo sencillo: empezar el día haciendo una lista de tareas, atender los temas urgentes en primer lugar, y dedicar el resto del tiempo a los asuntos en desarrollo.

No descuidar la imagen

Los servicios jurídicos están relacionados con un determinado código de vestimenta formal, que se aplica tanto para hombres como para mujeres. El teletrabajo permite relajar estos estándares de imagen. Eso sí, hasta cierto punto.

Como señala Juan San Andrés, psicólogo y consultor de Mirada 360º, “la ropa ayuda los abogados a recordar quiénes son y qué papel desempeñan”. Por eso, les aconseja “estar presentables, y mantener las formas” cuando hagan reuniones o videoconferencias. “Es decir, que se pongan chaqueta y camisa, aunque lleven zapatillas de estar por casa”, bromea.

Hacer ejercicio

San Martín estima que el ejercicio físico es otro de los aspecto más fáciles de descuidar, y asegura que “no somos conscientes de hasta qué punto nuestra mente depende de los pasos que damos para ir a la oficina”. Desde su punto de vista, “es esencial que compensemos ese esfuerzo y hagamos aunque sea una pequeña rutina de 15 minutos diariamente”.

Reforzar vínculos

Uno los principales problemas que pueden encontrar los abogados cuando teletrabajan es el aislamiento. Los espacios físicos que comparten normalmente con sus compañeros y superiores desaparecen y, con ellos, las charlas sociales que tanto ayudan a consolidar los equipos. En ese sentido, San Andrés ve “imprescindible” crear un grupo de trabajo y hacer frecuentes telerreuniones para “seguir informados sobre las diferentes cuestiones profesionales”.

Asimismo, el psicólogo anima a los letrados a ser “más sensibles” con las necesidades humanas de los clientes cuando no sea posible el contacto presencial, como ocurre actualmente. “Esta cuarentena es una gran oportunidad para demostrar a los clientes que estamos para ayudarles como juristas y como seres humanos”, remarca.

Hablar con la familia

El teletrabajo es una de las herramientas más eficaces a la hora de conciliar la vida laboral y familiar. Pero para que sea efectiva deben sentarse ciertas bases. Una de ellas, según San Martín, es informar a todos los miembros de la familia de los horarios de trabajo. ”Así los niños podrán entender que papá y mamá están ocupados”. Para Francisca López, lo ideal es que los padres se turnen en el cuidado de los hijos. En todo caso, les recomienda ser pacientes y comprensivos.