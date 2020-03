Isla, sobre un posible ERTE en Inditex: “Tomaremos decisiones equilibradas país por país”

Uno de los temas pendientes que tiene Inditex sobre la mesa, a raíz de la crisis del coronavirus, es la situación de sus trabajadores tras cerrar 3.785 tiendas de su red en las últimas semanas, algo de más de 1.500 en España.

Sobre ello el presidente de la textil, Pablo Isla, ha respondido en la conferencia con analistas. "La situación es nueva y diferente en cada mercado. Estamos analizando la situación país por país y tomaremos decisiones equilibradas teniendo en cuenta siempre todos los elementos: trabajadores, proveedores, etc", ha dicho Isla, que ha preferido no detallar qué tipo de decisiones tienen pensado tomar. En España hay alrededor de 25.000 empleados de tienda afectados por el cierre de los establecimientos. Desde que se decretó su clausura, estos están con licencias retribuidas percibiendo el 100% de sus salarios.

Isla ha incidio en la solidez financiera de Inditex y ha subrayado en varias ocasiones la "confianza en nuestro modelo de negocio y en el potencial de futuro, con oportunidades significativas para seguir creciendo". Eso sí, también ha confirmado que todos los planes previstos para este año están "en revisión" en este momento a la espera de que la crisis del coronavirus pueda resolverse en los próximos meses. De ahí que el grupo haya decidido suspender hasta julio la decisión de repartir dividendo y la ausencia de previsiones para el ejercicio 2020, más allá del habitual objetivo de crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6%. "Es pronto para dar cualquier previsión, lo haremos en junio en la presentación del primer trimestre".

Otra derivada del Covid-19 tiene que ver con la cadena de suministro. Sobre ello Isla, que no ha respondido a preguntas de los periodistas, ha explicado que Inditex no ha experimentado impactos significativos en este área, y en materia logística "continuamos funcionando teniendo en cuenta todas las tiendas que están cerradas de manera temporal". Isla ha querido insistir en que la venta online continúa disponible en los 39 país donde ha cerrado sus tiendas, aunque ha preferido no analizar cómo funcionó este canal durante la clausura de los establecimientos en China, su segundo mercado principal. Allí ha reabierto toda su red salvo 11 puntos de venta.

"Nuestro negocio online se desarrolló con solidez en 2019. La venta física no se diluye con el crecimiento de este canal. Ahora la situación ha sido muy inesperada y en aquellos mercados donde las tiendas están cerradas seguimos desarrollando nuestro negocio", ha analizado Isla.