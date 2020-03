Los errores y lagunas legales del estado de alarma: ¿puedo ir a comprar tabaco?

El texto del decreto publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado contiene aparentes errores y deja numerosas dudas de interpretación y contradicciones en una materia difícil de regular. Estas son solo algunas de ellas.

¿Puedo ir a comprar tabaco?

El texto del decreto es contradictorio en relación con algunas de las actividades para las que se puede salir a la calle. Según el texto del decreto, se puede salir a la calle a comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, para trabajar, ir al médico, cuidar a mayores, ir al banco o a la oficina de seguros, "por causa de fuerza mayor o situación de necesidad" o "cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada". Así que, en teoría, salvo que se considere el tabaco un producto de primera necesidad o se considere equiparable ir a por tabaco con ir al médico, no se puede ir al estanco a comprar tabaco. Pero, al tiempo, los estancos están entre los establecimientos autorizados para seguir abiertos. Una contradicción que se repite con tintorerías, peluquerías o tiendas de tecnología. ¿Puedo ir si me pilla de paso al ir a comprar el pan? ¿O si voy paseando al perro? Serían posibles excusas, pero en términos prácticos, cabe interpretar que implícitamente la norma permite acudir a esos establecimientos sin ser sancionado.

¿Puedo bajar a la playa?

La norma publicada en el BOE se refiere a "circular por las vías de uso público". En principio, quienes tengan su casa en la montaña o en primera línea de playa no tendrían prohibido por la norma pasear por el campo o bajar a la playa si para ello no necesitan circular por vías de uso público. Normalmente, en la legislación española se suele hablar de vías de dominio público en referencia a calles, carreteras y caminos, pero la regulación varía en función de las comunidades autónomas y no hay una definición clara al respecto en la legislación ni en el decreto aprobado ayer por el Gobierno.

¿Se puede ir en grupo a la compra?

Tal y como está la norma escrita, sí, probablemente por deficiencias de técnica jurídica. El decreto está redactado de la siguiente forma:

"1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada".

Tal y como está redactado el decreto, nada impide ir en pareja o grupo a comprar comida, al trabajo o a visitar a familiares, pero si se trata de una "actividad de naturaleza análoga" entonces "habrá de hacerse individualmente" como norma general

¿Pueden ir dos personas o más en un coche?

De nuevo, nada lo impide, con la redacción del decreto en la mano: "Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio". Eso sí, "en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias", de modo que habrá que estar atentos a esas recomendaciones.

¿Puedo bajar a pasear al perro?

Hay una laguna legal al respecto. En principio, el texto de la norma no lo permite, pero puede interpretarse que se trata "de una actividad de análoga naturaleza" a otras de la lista. La norma sí permite la apertura de las tiendas de alimentación de animales, pero no se dice nada de si se pueden sacar los animales a la calle.

¿Puedo ir a hacer cualquier trámite al banco?

Sí, para ir a los bancos y a las aseguradoras no hace falta que sean gestiones importantes, según el texto del decreto. Hay libertad para desplazarse a entidades financieras y de seguros sea a sacar dinero del cajero, a consultar el saldo de la cuenta corriente o a pedir una hipoteca.

¿A qué otros sitios puedo ir?

La variedad de posibilidades es enorme y la amplitud interpretativa, también. En principio, se puede hacer cualquier actividad de "análoga naturaleza" a ir al banco (aunque sea a realizar una gestión de trámite no urgente sin importancia). ¿Ir al notario o a realizar una gestión administrativa entraría en ese listado?

¿Qué mensajes deben emitir los medios?

La norma está redactada de un modo sumamente genérico. Tal y como está escrita, cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma puede exigir a cualquier medio de comunicación público o privado insertar cualquier mensaje o anuncio con la única condición de que "consideren necesario emitirlo". De nuevo, la técnica legislativa es muy deficiente y deja lugar a múltiples dudas interpretativas. Si la administración local de Villaroya, La Rioja, de 5 habitantes, considera necesario emitir un mensaje sobre la epidemia y le pide a TVE que lo emita, ¿de verdad está obligada a hacerlo? Si la decisión es de un ayuntamiento gobernado por un partido de la oposición (pongamos por caso un partido local o un municipio de Vox) y considera necesario difundir un mensaje contrario a las recomendaciones del Gobierno, ¿está obligado el medio de comunicación a hacerlo?

Esto es lo que dice el decreto: "Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir".

¿Qué sanciones me pueden poner?

Este es otro punto difícil de interpretar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eludió responder este sábado a una pregunta concreta al respecto. Según el decreto, "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio". Pero dicha ley solo precisa las consecuencias del incumplimiento por funcionarios y autoridades, pero con respecto al común de los ciudadanos lo que dice ese artículo 10 es que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes". Las leyes prevén sanciones por resistencia o desobediencia a la autoridad que llegan hasta delitos con penas de cárcel en los casos más graves, pero que en los más leves quedan solo en multas.