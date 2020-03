Mango ganó 21 millones en 2019 con ventas récord después de tres años en pérdidas

Acenso. El ascenso de director general a consejero delegado no ha cambiado en gran medida las responsabilidades de Toni Ruiz como primer ejecutivo de Mango. “Ahora tengo que firmar alguna cosa más”, dice. Pero el nombramiento reciente como CEO prueba la confianza que el fundador y primer accionista del grupo , Isak Andic, ha puesto en Ruiz, por dos motivos: en 2018 le nombró director general después de tres años sin utilizar esta figura; y la trayectoria de Toni Ruiz en el grupo no es muy extensa, ya que entró en el mismo como director financiero en 2015. ¿Ha encontrado Mango su Pablo Isla particular? “Isla es un monstruo”, dice Ruiz sin querer entrar en comparaciones. “El paso a CEO lo tomo como una ratificación. Hay detrás un equipo fantástico y un ánimo ahora en la empresa diferente al de años pasados. Ahora hay mucho optimismo en Mango”, explica. Algo parecido ocurrió con el presidente de Tendam, Jaume Miquel, que en poco tiempo pasó a ser el primer ejecutivo de esa empresa. “Las etapas distintas requieren perfiles diferentes”, apunta el consejero delegado de Mango, convertido ya en ejecutivo de referencia del sector textil.