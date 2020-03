Ibex en directo: Europa recoge con timidez la fortísima subida de Wall Street

Santiago Barón

La CNMV advierte sobre una docena de entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha advertido este lunes sobre una docena de entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

El supervisor ha alertado sobre Servicios Financieros Eureo (tradingaureo.webnode.es), Absolute Global Markets Lotens Partners Ltd (agmarkets.io/es), Proper-Trade (proper-trade.com), Rimarkets Fcorp Solutions Ltd (rimarkets-fx.com), Trade Center Promfix Ou (tradecenter.fm), 24CFD (24cfd.com/), Lotuscfd (lotuscfd.com/) y Lincolnfx Capital Ltd (lincolnfx.capital).