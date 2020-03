El bono a 10 años de EE UU nunca había pagado menos: cae del 1%

Nunca antes el bono estadounidense a 10 años paga tan poco: menos de un 1%. Exactamente, ha llegado a un mínimo en el 0,96%, según los datos de Bloomberg. La deuda pública de la mayor potencia del mundo se había convertido en el gran refugio ante el dinero miedoso, lo que ha hecho que su rentabilidad haya pasado del 1,5% del 21 de febrero a quedarse por debajo del 1%.

“Al reducir su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, la Reserva Federal está indicando su pesimismo de largo plazo. Antes de la decisión, toda la curva de tipos estaba por debajo de la tasa de los tipos de interés de referencia, esta no es la situación normal, lo habitual es que las tasas de largo plazo estén por encima de las de corto plazo. La caída profunda al rango de entre el 1% y el 1,25% indica que la Fed no espera que las tasas vuelvan rápidamente a un rango que pudiera ser consistente con el antiguo nivel de referencia de la Fed", señala Philippe Waechter, director de investigación económica de Ostrum AM (Natixis IM).

Dicho en otras palabras, esto significa que la Fed cree que todas las tasas de interés se mantendrán bajas durante un periodo de tiempo prolongado. Esto refleja la incertidumbre asociada al coronavirus: no sabemos cuándo podría estar disponible una vacuna o si el final del invierno acabará con la epidemia. En ambos elementos tenemos dudas, especialmente dado que los casos se están dando en regiones cálidas”.