El modo oscuro de WhatsApp trae cambios en uno de los menús que más utilizas

WhatsApp parece estar acelerando los cambios alrededor de la beta para iOS y el modo oscuro se va acercando a pasos agigantados. Lo que ocurre es que, paralelamente a ese gran cambio que se avecina, aparecen otros que son muchísimo más sutiles y que, de no estar avisados, pasarían completamente desapercibidos. ¿O acaso no hay veces en las que crees que algo ha cambiado pero no tienes forma de saber el qué? Si existiera un botón de rebobinar...

En esta ocasión, esas modificaciones han llegado junto con el modo oscuro de WhatsApp para iOS, donde han aparecido otros cambios, concretamente uno importante en la presentación de uno de los menús que más utilizas a diario en la aplicación propiedad de Facebook: la gestión de los mensajes de los chats.

Textos e iconos permutan su posición

Ese menú del que os hablamos es el de gestión de acciones de los mensajes que nos envían, o enviamos, a través de WhatsApp. Aparece al dejar pulsado el dedo en la pantalla sobre un texto, y nos ofrece funciones de respuesta, reenvío, borrado, copia, etiquetado como favorito e información. Sin este menú, es muy posible que las fake news y la viralización de imágenes, vídeos, memes y enlaces a redes sociales no existirían. Así que calculad la importancia de un elemento así.

Nuevo diseño en el menú de gestión de mensajes en WhatsApp.

Podéis ver esos cambios de manera concreta en la imagen superior. A la izquierda tenéis el menú tal y como aparece en la versión actual de WhatsApp, mientras que a la derecha es tal y como ha sido visto en la última versión beta para iOS. La que ya viene con el modo oscuro operativo. Es de suponer que esa nueva disposición de textos e iconos se mantendrá igual tanto si usamos la app en dark mode como en el normal. Si os fijáis, no hay otros cambios más allá de los de ordenar la información mejor y, por lo demás, mantiene intacta su funcionalidad.

Aunque estos detalles están trascendiendo con cuentagotas, es muy posible que veamos otros más en los próximos días. Al fin y al cabo con la beta 2.20.30.28 para iOS no solo se puso en la mano de los testers esa nueva apariencia bajo el modo oscuro, sino también las búsquedas de mensajes, los gestos de tocar y mantener en los chats, las opciones de archivado y, por último, la compatibilidad de la cámara de WhatsApp con las tecnologías de accesibilidad que ofrece VoiceOver de Apple.