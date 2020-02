Shazam integra Apple Music en Android y estrena su modo oscuro

Resultaba extraño ver cómo Shazam seguía funcionando en Android sin conectarse con Apple Music, que es uno de los pocos servicios que los de Cupertino tienen disponibles en el OS de Google, máxime cuando desde hace dos años es propiedad de los californianos. Pero bueno, todos entendimos que lo mismo no les interesaba demasiado correr para conseguir esa compatibilidad.

Ahora, casi por sorpresa, ha llegado una actualización a Shazam para Android que permite a todos los que tengan una suscripción de Apple Music, vincular ambas apps para escuchar toda la música, playlist, etc. dentro de esta herramienta que se ha convertido en indispensable para todos aquellos que gustan de buscar y descubrir nuevos grupos y canciones.

No en vano la importancia de Shazam es, desde hace muchos años, muy relevante ya que es de las pocas aplicaciones que han conseguido convertir su nombre en un verbo que se utiliza de forma recurrente cuando queremos identificar una canción: ¿no habéis escuchado a alguien decir aquello de "voy a shazamear a ver qué canción es"?

Ya disponible en la Play Store

Como os decimos, la actualización ya la tenéis disponible en la Play Store de Google y se trata, concretamente, de la release 10.19.0-200221 que además trae otra de esas novedades que muchos estabais esperando, el famoso modo oscuro que podréis activar dentro de la nueva opción de 'Temas' dentro del menú de 'Configuración'.

Nuevo modo oscuro y conexión con Apple Music de Shazam.

Este modo oscuro funciona como otros muchos que han llegado en los últimos tiempos ya que nos permite seleccionar entre tres opciones: por un lado el claro, por otro el oscuro y por último el mismo que tengamos activo en el sistema operativo. Como ya os hemos comentado en otras ocasiones, esta última posibilidad es la más práctica.

Pero volviendo a la integración con la nueva plataforma musical, para que Apple Music se pueda utilizar como fuente de streaming en Shazam tienes que ir a los ajustes de la aplicación y conectar ambas apps a través de la cuenta que tengas con la suscripción activa de Apple. Ni qué decir tiene que si no dispones de ningún plan de pago no podrás utilizarlo ya que no existe, como ocurre con Spotify, un plan gratuito con publicidad.

Esta conexión va mucho más allá que el simple hecho de llevarnos a Apple Music cada vez que ha reconocido una canción, ya que nos permite usar Shazam como reproductor principal accediendo a nuestras listas, favoritos, etc. Por lo que se trata de una actualización de mucho calado.