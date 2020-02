Los gestores ven una gran oportunidad en las caídas bursátiles

Banca March: “No vemos necesario subir la liquidez de las carteras”

Paulo Gonçalves es analista senior de estrategia de mercados de Banca March

¿Qué poder desestabilizador va a tener el coronavirus en la economía mundial?

La variable tiempo será fundamental para estimar los posibles efectos económicos finales de esta crisis sanitaria. Es prematuro plantear un escenario de recesión económica global. En situaciones similares acontecidas en el pasado, como el SARS, los efectos sobre el crecimiento económico del PIB de China fueron temporales y apenas se percibieron efectos a nivel global.

¿Están recomendando a sus clientes deshacer su exposición en Bolsa, mantenerla o aumentarla?

Continuaremos en un entorno de medidas de estímulo monetario por parte de los principales bancos centrales y que, junto a la propia inercia del ciclo económico expansivo actual, deberían evitar un mayor deterioro de la actividad global siempre y cuando la crisis sanitaria no se transforme en una pandemia global.

¿El inversor particular debería incorporar valores más defensivos?

Desde el año pasado que nuestra recomendación se centra en tener principalmente exposición a sectores con un crecimiento estructural, pero también elevar la exposición a sectores/valores defensivos que coticen a precios razonables, dado que esperábamos un incremento de la volatilidad. En este contexto, pensamos que continúa siendo adecuado mantener una “sobre-exposición” al sector tecnológico.

¿Es conveniente aumentar la liquidez de las carteras?

No. Desde un punto de vista estratégico, seguimos afrontando un mundo con tipos de interés reales negativos, lo que conlleva que a día de hoy la liquidez no permite mantener el poder adquisitivo, dado que no existe ningún activo libre de riesgo que ofrezca una rentabilidad por encima de la inflación.