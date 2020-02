Dia aparca la inversión en la reforma de sus tiendas al menos hasta 2021

Dia ya ha puesto en marcha el plan de negocio con el que pretende recuperar el terreno perdido. Traducido en cifras, los casi 1.500 millones de euros que ha dejado de ingresar en los últimos dos años, o los 2,5 puntos porcentuales de cuota de mercado que ha cedido a sus rivales en ese mismo periodo. Un plan que el grupo no ha presentado al mercado más allá de unas líneas maestras, pero que entre sus prioridades no tiene reformar sus más de 4.000 tiendas en España.

Dia no invertirá sus ajustados recursos en acometer un lavado de cara en su red, especialmente necesaria en buena parte de su formato Dia Market, el mayoritario. Así lo reconocía Letterone en el folleto de su opa con la que acabó tomando el 70% del capital. “El oferente [Letterone] espera que la sociedad afectada [Dia] realice una inversión en la red de tiendas existentes, especialmente en España, donde se requiere un exhaustivo programa de remodelaciones de tiendas”.

Ese programa no comenzará, al menos hasta 2021. Según ha podido confirmar este periódico, el equipo gestor que comanda el consejero delegado Karl Heinz Holland cree que hay margen para recuperar la densidad de ventas sin tener que remodelar sus establecimientos. “Los estándares eran tan bajos que hay mucho margen”, explican fuentes conocedoras de la situación.

La empresa se aferra a que el número de clientes se ha mantenido más o menos fiel pese a las dificultades: el número de tickets solo cayó un 0,7% el año pasado, aunque la cesta media lo hizo un 7%. Para incrementar el gasto de la clientela, Dia confía en que los cambios que está introduciendo en la operativa de las tiendas de sus frutos: mejora de la presentación de los productos frescos, una renovada política de promociones, y una cadena de suministro más rápida , que acorte los tiempos en la entrega de esos frescos por parte de los proveedores y reducir las rupturas de stock.

“Hasta que no haya una tienda que funcione como un reloj, no se invertirá en reformas”, insisten las mismas fuentes. Un cambio no solo en la estrategia que diseñaba Letterone, sino también con la trayectoria reciente de la compañía. Entre 2016 y 2018, bajo la gestión de Ricardo Currás, la compañía llevó a cabo inversiones de casi 1.000 millones de euros en ese periodo, sobre todo en reformas y aperturas de tiendas.

Solo en 2018, año en el que explotó la crisis del grupo, acometió la renovación de 1.140 locales y la apertura de 366. Esas inversiones de capital (o capex en la jerga financiera) pasó de 315 millones en 2018 a solo 93 en 2019, un 70% menos, lo que “refleja el estricto control de las nuevas inversiones que está llevando a cabo la sociedad”, explicaba Dia en el resumen del año. Esa cantidad supone el 1,3% de las ventas totales. El objetivo del grupo es llegar a destinar a este apartado el 4% de las ventas.

Como muestra su informe financiero, la financiación sindicada firmada el año pasado le pone un límite anual de 187,5 para capex. Estos fondos irán destinados, sobre todo, a pagar inversiones que ya estaban en curso y para operaciones de mantenimiento. En 2021, la situación de la empresa dictará si podrá volver a invertir en sus tiendas, aunque en ese caso el plan será acometerlas con los excedentes de caja.