Ikea tiene un cargador inalámbrico para tu móvil por solo 5 euros, ¿te servirá?

La carga inalámbrica en los teléfonos móviles es una tecnología que tiene relativamente poco tiempo, pero que se ha demostrado ser muy útil en muchos aspectos. El más importante es el de la comodidad, porque simplemente hay que dejar el smartphone sobre la plataforma para que empiece a cargarse, además de que no sufre desgaste alguno en su conector por estar poniendo y quitando el cable todas las noches

Junto a su proliferación, también han surgido supuestos estudios que dicen que degradan la salud de las baterías aunque de momento, nadie ha podido llegar a demostrar este extremo: no hay nada más dañino para la pila de un smartphone que un mal uso continuado, así que no tenemos que preocuparnos. Ahora, con el paso del tiempo, la oferta está aumentando e Ikea, que suele ser bastante disruptiva en todos los mercados que toca, tiene un cargador inalámbrico que lo mismo te interesa.

Barato y ¿con buenas prestaciones?

Antes de nada hay que decir, para no alarmar a nadie, que el cargador inalámbrico LIVBOJ de Ikea funciona perfectamente, pero como en todos los estándares que existen en un mercado hay que mirar la letra pequeña para no esperar más de lo que pagamos. Y por eso hay que recordar que esta base de carga nos saldrá por unos asequibles 5 euros.

Cargador inalámbrico LIVBOJ de Ikea.

Este LIVBOJ es una base de carga que cumple con el estándar Qi por lo que es compatible con una buena cantidad de marcas, entre ellas Apple, Samsung, etc. Es tan fino que no solo no nos ocupará espacio en la mesilla, sino que lo podremos transportar en un bolsillo a diario como si nada. Para conectarlo a un puerto USB del ordenador, o donde queramos.

Por supuesto, si colocamos el terminal encima se cargará automáticamente por lo que veremos cómo el LED que tiene al lado del conector de corriente se ilumina, indicándonos cuál es el estado actual del proceso: sabremos de un simple vistazo si el teléfono se está cargando o si ya ha terminado del todo.

Por cierto, la base utiliza un cargador USB-C para conectarse a la corriente y rellenar la batería de nuestro dispositivo aunque aquí llega una de las características que debéis tener en cuenta: esta base LIVBOJ solo alcanza una potencia máxima de 5W, lo que no es demasiado si tenemos en cuenta que lo normal es moveros en los 18 o más. Obviamente este modelo de Ikea solo cuesta 5 euros y si lo usáis para dejar toda la noche el teléfono cargando, os dará de sobra, pero no para una urgencia.

Además, tenéis que saber que la base se vende tal cual, sin cargador ni cable USB-C, por lo que tendréis que poner el vuestro que, si ya tenéis uno de sobra, pues perfecto, pero si no es así entonces hay que sumar a ese precio el del adaptador de corriente. Los tenéis en colores blanco y negro.