Ibex 35, en directo: caídas del 2% en Europa al extenderse la amenaza del coronavirus

Santiago Barón

Más País pide al Gobierno que no de "un paso atrás" en la Tasa Google

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Gobierno que "no dé marcha atrás" en el nuevo impuesto a los servicios digitales para gravar a las grandes compañías tecnológicas, y que no la vuelva "a dejar en un cajón". En declaraciones a los medios en el Congreso, Errejón ha recordado que este impuesto es "una vieja medida" en los programas del PSOE, pero que "nunca se ha desarrollado". "Que cuente con nuestro apoyo si se atreve, pero que no dé paso atrás y no la vuelva a dejar en un cajón", ha dicho.